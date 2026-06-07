重慶大學副校長退休前遭副教授刺死　疑長期無法升職致衝突

重慶市巴南區6月5日發生大學命案，58歲汪姓男子疑因「同事糾紛」，持刀將60歲廖男刺死。儘管警方未詳細說明，但網傳兇手為重慶理工大學的汪姓副教授，疑因長期無法升等多項原因，憤而刺死該校廖姓副校長。 綜合傳媒報道，重慶市公安局巴南區分局通報指出，當天上午6時許，花溪街道社區發生刑事案件，58歲汪姓男子因同事間不和糾紛，持刀刺傷60歲廖姓男子，廖男經搶救不治身亡。警方目前已將汪男刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

根據網傳消息，涉案雙方均為重慶理工大學教師，其中死者疑為學校廖姓副校長，疑犯則是同校副教授。案發地點位於重慶理工大學附近的「理工雅苑」社區，由於不少校內教職員居住於此，消息曝光後在校園內引發高度關注。

疑犯高呼「替天行道」、「為民除害」 網路流傳的現場影片顯示，一名身穿黑色衣物男子倒臥地面，周圍可見大量血跡，醫護人員到場進行處置。另一段影片則顯示，一名身穿白色短袖的男子全身沾滿血跡，情緒激動地表示自己長期遭受欺壓、受盡委屈，高呼「替天行道」、「為民除害」。從畫面可見，男子在案發後並未逃離現場，而是留在原地等待警方^。 公開資料顯示，廖姓死者出生於1966年，畢業於重慶大學機械傳動國家重點實驗室，長期任教於重慶理工大學，並擔任副校長職務，負責財務、基建後勤等業務，也分管多個學院，他原定於暑假退休，卻在退休前夕遭遇不測。

學生稱疑犯個性急躁 部分學生在社交平台發文表示，死者平時積極回應學生訴求，在校內風評不錯，對學生反映的問題經常親自處理，因此對其遇害感到相當震驚與不捨。 至於汪姓疑犯，有自稱曾修習其課程的學生表示，其個性較為急躁，教學風格也曾引發爭議。不過相關說法目前尚未獲得校方或警方證實。 針對犯案動機，警方目前僅表示案件涉及「同事糾紛」。網路上則流傳多種說法，包括疑犯認為長期受到打壓，或因教學管理與考核問題與校方產生衝突等。但上述內容均屬網路傳聞，警方尚未公布具體案情與作案原因，仍有待後續調查結果釐清。