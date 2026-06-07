錦鯉「400萬天價」拍賣創中國紀錄 花紋血統被視為極具收藏與繁殖價值

內地精品錦鯉市場再創新高價。廣東佛山順德容桂一間錦鯉養殖場6月6日舉辦首屆現場拍賣會，一尾體長75厘米的紅白錦鯉，經過線上與線下買家激烈競價後，最終以400萬元人民幣成交，刷新中國產錦鯉拍賣紀錄，反映高端觀賞魚市場驚人的商業價值。
擁錦鯉之王「錦茂」血統
第一屆長龍錦鯉現場拍賣會共有120多尾精品錦鯉參與競標，其中最受矚目的，是被稱為「錦茂」的優良血統後代首度大規模亮相。業者表示，相關品系經過三年培育，成功在內地完成本土繁殖，象徵高端錦鯉育種技術取得重要突破。
拍出400萬元人民幣高價的紅白錦鯉，擁有鮮明均勻的紅色花紋、優美流線體態及穩定血統，被視為極具收藏與繁殖價值的頂級個體。事實上，該養殖場早在2024年便曾以一尾75公分紅白錦鯉拍出超過100萬元人民幣高價，當時已創下中國產錦鯉拍賣紀錄，事隔2年再度大幅刷新紀錄。
業界指出，近年內地高端觀賞魚市場快速增長，部分頂級錦鯉不僅具有觀賞價值，更被視為兼具收藏與投資功能的特殊資產。隨著直播拍賣、線上交易及品牌化經營興起，也讓精品錦鯉價格持續攀升。
目前，該養殖場保存超過6500尾優質種魚，涵蓋10個主要品系，每年繁殖魚苗數量達上億尾。透過與科研機構合作，持續強化基因選育、人工繁殖及種質管理技術，希望打造具國際競爭力的錦鯉品牌。
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