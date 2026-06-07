錦鯉「400萬天價」拍賣創中國紀錄 花紋血統被視為極具收藏與繁殖價值

內地精品錦鯉市場再創新高價。廣東佛山順德容桂一間錦鯉養殖場6月6日舉辦首屆現場拍賣會，一尾體長75厘米的紅白錦鯉，經過線上與線下買家激烈競價後，最終以400萬元人民幣成交，刷新中國產錦鯉拍賣紀錄，反映高端觀賞魚市場驚人的商業價值。

擁錦鯉之王「錦茂」血統

第一屆長龍錦鯉現場拍賣會共有120多尾精品錦鯉參與競標，其中最受矚目的，是被稱為「錦茂」的優良血統後代首度大規模亮相。業者表示，相關品系經過三年培育，成功在內地完成本土繁殖，象徵高端錦鯉育種技術取得重要突破。