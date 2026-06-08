49歲大廚香港出發貨輪上失聯　無做早飯被揭神秘失蹤(有片)

一艘由香港出發的貨船發生船員失蹤事件。一名49歲男大廚於貨船在上周五(5日)晚出發數小時後，於6日凌晨被發現下落不明，其身份證及銀行卡等個人財物均留在房內。廣東汕尾海事部門證實已接獲報案，目前正協調附近海域的船隻進行緊急搜救。

綜合《新京報》、《極目新聞》等內地媒體報道，涉事貨船於5日晚上11時57分由香港出發，預計於明日(9日)抵達浙江舟山；失蹤船員來自山東青島49歲男子王錫得，在船上負責大廚工作，據船員反映，最後一次有人目擊王錫得是在5日晚上約9時。翌日凌晨6時許，因未做早餐被同船船員發現他失蹤，遂向海事部門報案。據船訊網記錄，該貨船在6日早上約7時50分曾減速搜查，約兩個半小時後恢復正常航行，目前已接近浙江附近海域。