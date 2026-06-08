習近平抵達平壤訪問北韓兩天　署名文章：中朝傳統友誼牢不可破(更新)

中共中央總書記、 國家主席習近平乘專機抵達平壤，對北韓展開為期兩天的國事訪問，夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員兼外長王毅等陪同出訪。

這是習近平自2019年以來再次訪朝，他在北韓《勞動新聞》發表署名文章，指無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

習近平指，最高層戰略引領是中朝關係最大優勢，他近年與金正恩會晤六次，保持密切戰略溝通，堅信中朝關係這艘船有最高領導人領航掌舵，必將乘風破浪、勇往直前。習近平又指，高水平戰略協作是中朝關係的時代內涵。促進地區長治久安、世界和平穩定是兩黨兩國和兩國人民的共同追求。雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，攜手維護地區和平安寧、國際公平正義和戰後國際秩序。