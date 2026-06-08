習近平抵達平壤訪問北韓兩天　署名文章：中朝傳統友誼牢不可破(更新)

中共中央總書記、 國家主席習近平乘專機抵達平壤，對北韓展開為期兩天的國事訪問，夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員兼外長王毅等陪同出訪。
這是習近平自2019年以來再次訪朝，他在北韓《勞動新聞》發表署名文章，指無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。
習近平指，最高層戰略引領是中朝關係最大優勢，他近年與金正恩會晤六次，保持密切戰略溝通，堅信中朝關係這艘船有最高領導人領航掌舵，必將乘風破浪、勇往直前。習近平又指，高水平戰略協作是中朝關係的時代內涵。促進地區長治久安、世界和平穩定是兩黨兩國和兩國人民的共同追求。雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，攜手維護地區和平安寧、國際公平正義和戰後國際秩序。
習近平：中朝要深化戰略溝通
習近平在文章中又指出，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針，他提出雙方要深化戰略溝通，加強黨政軍各部門各層級溝通交往，為中朝關係發展注入強勁動力。習近平同時提出，中朝要密切多邊協作，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，並共同推進平等有序的世界多極化，攜手推動構建人類命運共同體。