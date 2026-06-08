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中國
出版：2026-Jun-08 14:23
更新：2026-Jun-08 14:23

寵物狗偷食鄰桌整盤生肉　湖南烤肉店停業全面消毒(有片)

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湖南省衡陽市一間烤肉店有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。(影片截圖)

湖南省衡陽市一間烤肉店有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。(影片截圖)

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湖南省衡陽市一間烤肉店，有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店負責人周日（7日）道歉，並銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。當地市場監管部門已介入處理，事件亦再次引發公眾對於「寵物能否進入餐飲場所」的討論。

湖南省衡陽市一間烤肉店有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。(影片截圖) 湖南省衡陽市一間烤肉店有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。(影片截圖) 湖南省衡陽市一間烤肉店有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。(影片截圖) 湖南省衡陽市一間烤肉店有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。(影片截圖)

閉路電視畫面顯示事發於上周六（6日）晚，一隻由顧客攜帶入店的寵物狗，在主人如廁期間掙脫狗繩，偷食鄰桌顧客餐車最底層生肉，十多秒內一掃而空。受影響顧客當時正在用餐，未留意到寵物狗吞食情況。主人返回後發現情況，隨即向受影響的食客道歉，並賠償相關餐費。

涉事烤肉店為虔哆哆半肥瘦餐飲連鎖有限公司加盟店，該公司接線人員承認疏忽，並指該店門口有寵物等候區，已消毒清潔並更換餐盤，同時聯絡受影響顧客，建議他們到醫院檢查。

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事發後涉事店舖宣布自行停業整頓三天，進行全店徹底消毒，並將店內所有餐具銷毀及更換。品牌連鎖公司亦發表聲明致歉，表示已聯繫受影響食客，建議其前往醫院檢查，並承擔相關費用。店方強調，日後除導盲犬外，其他寵物犬一律嚴禁入店，並會啟用店外的寵物臨時安置區。

消費者不滿 應保障用餐衛生

事後，有消費者對此表達不滿，認為出於安全衛生考慮，不應該讓寵物進餐飲店，或劃分專管區域。目前，當地市民熱線已接獲多宗相關投訴，並將事件轉交屬地市場監管所跟進處理。不少市民與專家呼籲，應從法規層面統一管理標準，以保障公眾的用餐衛生與安全。

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有片

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