寵物狗偷食鄰桌整盤生肉　湖南烤肉店停業全面消毒(有片)

湖南省衡陽市一間烤肉店，有顧客攜帶入店的寵物狗偷食鄰桌餐車上一整盤生肉，烤肉店負責人周日（7日）道歉，並銷毀及更換全店餐具，及停業三天整改。當地市場監管部門已介入處理，事件亦再次引發公眾對於「寵物能否進入餐飲場所」的討論。
閉路電視畫面顯示事發於上周六（6日）晚，一隻由顧客攜帶入店的寵物狗，在主人如廁期間掙脫狗繩，偷食鄰桌顧客餐車最底層生肉，十多秒內一掃而空。受影響顧客當時正在用餐，未留意到寵物狗吞食情況。主人返回後發現情況，隨即向受影響的食客道歉，並賠償相關餐費。
涉事烤肉店為虔哆哆半肥瘦餐飲連鎖有限公司加盟店，該公司接線人員承認疏忽，並指該店門口有寵物等候區，已消毒清潔並更換餐盤，同時聯絡受影響顧客，建議他們到醫院檢查。
事發後涉事店舖宣布自行停業整頓三天，進行全店徹底消毒，並將店內所有餐具銷毀及更換。品牌連鎖公司亦發表聲明致歉，表示已聯繫受影響食客，建議其前往醫院檢查，並承擔相關費用。店方強調，日後除導盲犬外，其他寵物犬一律嚴禁入店，並會啟用店外的寵物臨時安置區。
消費者不滿 應保障用餐衛生
事後，有消費者對此表達不滿，認為出於安全衛生考慮，不應該讓寵物進餐飲店，或劃分專管區域。目前，當地市民熱線已接獲多宗相關投訴，並將事件轉交屬地市場監管所跟進處理。不少市民與專家呼籲，應從法規層面統一管理標準，以保障公眾的用餐衛生與安全。