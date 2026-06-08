陝西塌橋62死失蹤　不按圖紙施工檢測監理造假

2024年7月19日，陝西商洛市柞水縣境內丹寧高速水陽段公路橋樑，因突發山洪發生垮塌，25輛車輛墜河，造成62人死亡及失蹤。國務院安委會辦公室今日通報安全生產領域部分弄虛作假典型案例，提到這條公路橋樑工程背後存在嚴重的監理與檢測舞弊，調查評估發現，監理單位違規同意施工單位不按圖紙施工，擅自修改樁長和原始超聲波圖形。事發後，涉事相關人員被司法機關採取強制措施。

國務院安委辦通報，2024年7月19日陜西省商洛市發生高速公路橋樑垮塌，造成62人死亡失蹤。調查評估發現，監理單位北京華宏工程咨詢有限公司違規同意施工單位不按圖紙施工將繫樑抬升，不如實記錄監理日誌；實際情況與設計不符，卻按原施工圖進行驗收，並在竣工前覆測檢驗時違規簽字同意。 第三方試驗檢測單位原陜西交建公路工程試驗檢測有限公司項目負責人發現事發橋樑實際樁長與設計不符，擅自修改樁長和原始超聲波圖形，公司發現後也未糾正並出具檢測報告。

災害發生後，涉事項目旁站監理、涉事第三方試驗檢測服務項目負責人涉嫌刑事犯罪，被司法機關採取強制措施；陜西省交通運輸廳對北京華宏工程咨詢有限公司、陜西交控工程技術有限公司（原陜西交建公路工程試驗檢測有限公司）以及相關責任人進行了行政處罰。