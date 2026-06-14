風車之都｜甘肅瓜州縣「轉」出風電第一縣 防風變成用風

瓜州素有「世界風庫」之稱，風能資源十分優越，有國家電投集團、國家能源集團、中國華電等34戶大型風電開發企業布局瓜州風電市場，建設了58座風電場，安裝了各類風電機組5,400多台，風電總儲量高達4,000萬千瓦。因此，瓜州被譽為「全國風電裝機第一縣」，還獲得了「中國新能源產業百強縣」稱號。

從「防風」到「用風」 瓜州將風害變廢為寶 瓜州的風能發展歷程，大致可分為三個階段，先是防風治沙，再累積科學測風數據，並推進大型規模化風電項目落地。 瓜州戈壁荒漠廣布，年均降水量不足50毫米，蒸發量卻高達2,500毫米以上，荒漠化面積逾2,482萬畝，風沙一度嚴重影響當地生產生活和生態安全。 自上世紀50年代起，瓜州開始探索防風治沙，並逐步開展防護林建設。經過幾十年的持續治理，當地生態環境明顯改善，逐漸出現「只見風吹樹梢搖，不見風沙壓農田」的新景象。

在生態治理初見成效後，瓜州開始不再只把風看作需要防範的自然力量，而是進一步思考如何把豐富的風資源轉化為發展優勢。 1997年，為科學掌握瓜州的風力資源狀況，第一座測風塔在縣城北側的北大橋戈壁灘上建立。 測風人員不論風雨，均以人手採集風力數據，為日後大規模風力發電開發提供了科學依據。這不僅讓瓜州在風電開發上搶佔先機，也使瓜州真正成為新能源開發的先行者。 其後，瓜州的風電產業逐漸進入快速發展階段。2006年3月，瓜州首個大型風電項目（10萬千瓦）開始動工建設，瓜州縣風電大開發從此拉開了序幕。三年後，全國首個千萬千瓦級風電基地在酒泉奠基，瓜州作為主要布局區域，風電開發建設進入高峰期。

隨着國家大型風電基地建設持續推進，瓜州的資源優勢、前期測風成果和產業基礎逐步轉化為發展動能，風電裝機規模快速擴張，並加快融入全國能源配置格局。 到2025年底，瓜州風電裝機容量已突破1,200萬千瓦，穩居全國縣域第一，年發電量可達數百億度。這些電力透過特高壓線路實現「西電東送」，使瓜州成為國家能源戰略的關鍵節點。 風電產業的蓬勃發展，也帶動了地方經濟快速增長。2020年的GDP為96.7億元（人民幣，下同），而2024年就達到200.2億元，在短短四年內增長了接近一倍，增速位列全省第二。因此，當地人常戲稱：「瓜州的錢都是大風刮來的」。

地理位置方面，瓜州地處甘肅河西走廊西端，毗鄰新疆、青海，是連通三省電網的重要樞紐，也是「西電東送」戰略的關鍵節點。憑藉這優勢，瓜州被納入國家大型風光電基地規劃的核心布局，為產業發展提供堅實後盾。 在此基礎上，瓜州風電發展不再單純「賣電」，而是進一步往設備製造和相關配套發展。當地逐步建設塔筒、葉片、整機組裝等生產環節，同時推動電網配套、儲能和技術研發，令整個產業有了更完整的技術支撑。 由此可見，瓜州的優勢並不只是風大，更在於能把風電資源一步步轉化為一條成熟的產業鏈，進一步擦亮「世界風庫」這張名片。

瓜州風電產業未來如何轉型？ 除了風能產業這一核心支柱外，瓜州正在積極探索「風電+文旅」的跨界融合新路徑。 當地依據規模宏壯、綿延不絕的風機矩陣和廣袤戈壁的獨特景觀，打造特色打卡點和風電科普研學基地。同時，完善交通、導覽等文旅配套設施，帶動村民就近就業增收，實現鄉村振興。 瓜州風電產業已經不再是簡單的資源開發，而是一個集高端製造、智能運維、多能互補於一體的現代化產業體系，為西部地區資源型城市轉型提供了成功樣本。