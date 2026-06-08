廣州少年不懂粵語捱父罵　網民認為關鍵在於一點 (有片)

愈來愈多廣州年輕一代不懂粵語，甚至內地出現「本地撈」來形容不會說或說不好粵語，日常只會講普通話的廣東人。近日網傳一段影片，一名父親因不滿兒子不會說粵語，在房間內痛罵兒子，甚至直言「咁你不好做廣州人」，引發網民熱議。 網傳影片顯示，一名年約十多歲的少年坐在書桌前，被站在一旁的父親不斷責罵他不懂得說粵語，少年全程低頭捱罵。該名父親直言，「你作為一個廣州人，連廣州話都不識講，你做咩廣州人，你自己文化邊個同你守護？咁你不好做廣州人，你同我扯」。

事件引發網民熱議，有網民深感共鳴並表示支持保育粵語。另一方面，有網民認為是家庭教育的問題，許多網民提及，父親都有責任，重點是平時在家教小孩粵語，甚至有網民直言，「估計老爸從小就沒有教兒子講粵語」。

有網民提及，方言與普通話本可自由切換，家人可以在家中與孩子以粵語溝通，關鍵在於家長是否提供粵語溝通的環境，又直言，「否則係廣東話（粵語）交流嘅環境下，係冇可能唔識廣東話」。 有網民提及自身經歷並直言，「作為曾經被罵過『本地撈』的小孩，完全不會認可這個爹的做法，並且這種做法讓我長達數年沒有講過我母語，因為我有創傷，我根本無法開口」。 另外有網民笑言，「其實（少年）聽唔聽得明佢老豆講緊乜」、「爸，你別生氣，其實我一句也聽不懂」。