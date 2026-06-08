內地黑心即棄牙刷塑膠廢料製造 部分流入內地酒店民宿

央視《財經調查》周日(7日)晚報道，揚州市有企業使用廢舊、回收的原料生產一次性(即棄)牙刷，有關原料包括廢舊塑膠。這些黑心牙刷所含毒素無法估計，可損害健康。據悉，部分產品流入酒店、民宿等地，最低出廠價僅0.06元人民幣一支。
央視《財經調查》近日接獲舉報展開調查，在揚州市江都區的一處小型廢品收購站，場內堆積著各種廢舊塑膠，有裝化學製劑的白桶、家電上拆下來的舊面板、電風扇的蓋子、破舊的輪滑鞋……給廢品稱重的工作人員告訴記者，這些回收塑膠經過簡單粉碎後，會流向各類塑膠製品加工廠，其中相當一部分專門用來製作牙刷。
黑心即棄牙刷｜「原料」包括拖鞋廢料
在江都區一個民房的後院，記者看到院子裡散落著各種已經加工好的一次性口罩，花花綠綠的包在塑膠袋裡都沒有拆封。負責人告訴記者，這些回收來的口罩，可以在他家的小作坊直接加工成製作牙刷的塑膠顆粒，這類原料，行內人叫「回收料」或者「回料」。記者在這處院落中還看到了一堆一人多高四四方方打包好的塑膠垃圾，這些垃圾裡面有已經看不出本來顏色的各種塑膠布、蛇皮口袋、黑色垃圾袋、塑膠繩。而負責人告訴記者，這些垃圾居然也是做一次性牙刷的原材料。工廠的老闆說，這類低價「回料」，牙刷廠一般不會單獨用來製作牙刷，而是按比例摻進全新塑膠原料中使用，以此大幅壓縮生產成本。
在另一家「回收料」加工廠裡，記者看到回料原材料竟是鞋廠製作拖鞋剩下的邊角廢料。按照生產廠家指點，記者來到揚州市廣陵區杭盛科技園，這裡聚集了多家生產酒店一次性用品的工廠。為了規避原料價格上漲的壓力，不少小型工廠大量使用低價的回收塑膠，與新料混合生產牙刷，原料配比根據牙刷定價彈性調整。
黑心即棄牙刷｜專家：暗藏多重健康隱患
長期從事預防醫學、環境科學研究的專家潘小川告訴記者，使用這種「回料」製成的一次性牙刷，健康風險不僅來源於原料本身，反復回收的塑膠成分複雜，在高溫熔融加工時，還會生成新的有毒有害物質。一次性牙刷使用時直接貼合口腔，口腔黏膜通透性好、血管密佈，搭配牙膏表面活性劑，原料裡的各類有害物質極易滲入人體，長期使用暗藏多重健康隱患。
揚州市市場監督管理局周一(8日)發布通報：市委、市政府高度重視，責成市、區兩級市場監管、生態環境、公安部門連夜開展核查處置工作。截至目前，已對涉事經營主體進行調查取證，並開展抽樣檢測，先行登記保存涉案物品4.4噸。下一步，將深入徹查案件，依法從嚴從快作出處理。