內地黑心即棄牙刷塑膠廢料製造 部分流入酒店民宿

除了塑膠廢料，有回收廠回收酒店用過的牙刷，除掉刷頭，刷柄重用。(互聯網)

央視《財經調查》周日(7日)晚報道，揚州市有企業使用廢舊、回收的原料生產一次性(即棄)牙刷，有關原料包括廢舊塑膠。這些黑心牙刷所含毒素無法估計，可損害健康。據悉，部分產品流入酒店、民宿等地，最低出廠價僅0.06元人民幣一支。

央視《財經調查》近日接獲舉報展開調查，在揚州市江都區的一處小型廢品收購站，場內堆積著各種廢舊塑膠，有裝化學製劑的白桶、家電上拆下來的舊面板、電風扇的蓋子、破舊的輪滑鞋……工作人員告訴記者，這些回收塑膠經過簡單粉碎後，會流向各類塑膠製品加工廠，其中相當一部分專門用來製作牙刷。