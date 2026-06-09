提中朝關係發展4點意見 習近平時隔7年再訪朝晤金正恩

中共中央總書記、國家主席習近平昨抵達平壤，展開對北韓的兩日國事訪問，是習近平自2019年以來再次訪朝。北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩及夫人李雪主到機場親迎。習近平同日出席金正恩舉行的盛大歡迎儀式，雙方並舉行會談。習近平對中朝關係發展提出4點意見，包括加強外交、軍隊、經貿科技合作，擴大人員往來及共同維護地區和平與發展等。 當地時間中午12時許，習近平及夫人彭麗媛乘坐的專機抵達平壤機場。金正恩其後在平壤金日成廣場舉行歡迎儀式，廣場正中懸掛著中朝兩黨兩國最高領導人巨型肖像，兩旁有以中朝雙語書寫的「朝中友誼萬古長青」、「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」標語。

習近平伉儷乘車抵達時，馬隊騎兵列隊迎接，軍樂團奏歡迎曲，金正恩和夫人李雪主在廣場迎接。其後兩黨兩國最高領導人共同登上檢閱台，軍樂團奏中朝兩國國歌，鳴放禮炮21響。習近平在金正恩陪同下檢閱北韓人民軍三軍儀仗隊，儀仗隊員用朝語高呼「祝習近平同志身體健康」。習近平之後跟金正恩一起觀看閱兵式。 歡迎儀式結束時，廣場放出掛著中朝雙語歡迎標語的氣球。習近平伉儷其後乘車前往錦繡山迎賓館下榻，金正恩和夫人李雪主親自送至迎賓館，途中有民眾在道路兩旁揮手歡迎。

維護中朝共同利益堅定決心不改變 其後習金在迎賓館會談，習近平指時隔7年再訪平壤，十分高興，格外親切；他願與金正恩加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。習近平強調，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導北韓社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。 習近平就發展中朝關係提出4點意見，第1點是堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。他願同金正恩保持密切戰略溝通，中朝雙方要加強外交、執法、軍隊等交流。第2點是堅持以為民造福為目標，提升務實合作水平，中方願同朝方擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作，並要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴。第3點是堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶，加強教育、文藝、旅遊、體育、媒體、青年、地方、友城等交流合作。第4點是堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵，中朝應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。

金正恩︰是莫大的鼓舞 金正恩表示，習近平今年首出訪就來到平壤，體現對朝中關係的高度重視和友好情誼，對朝方是莫大的鼓舞，再次清晰表明朝中關係牢不可破；朝方將同中方一道推動雙方在經貿、基礎設施、科技、教育、人文等廣泛領域的交流合作取得新發展。金正恩又稱，近年國際社會經歷前所未有的巨大變化，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場；鞏固和發展新時代朝中友誼是人民的選擇、時代的需要，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。北韓會一如既往將發展朝中關係作為國家最重大的第一戰略事業，為把朝中關係建設成國家關係的典範而竭盡全力。

習近平抵埗前在北韓《勞動新聞》發表署名文章，指無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。