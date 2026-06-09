廣西南寧龍捲風致鐵皮掛電線　多區大停電

網傳影片顯示，事發時南寧興寧區建興路一帶烏雲密布、狂風大作，一個以鐵皮搭建的簡易倉庫瞬間倒塌，大量鐵皮被捲上半空。部分鐵皮碰到高壓電線後，現場隨即爆出火光與巨大聲響，如鞭炮般連續炸響，附近居民紛紛躲避。

廣西南寧市日前遭強對流天氣影響，當地一個物流園區出現龍捲風，多個鐵皮倉庫屋頂被強風吹起，大量鐵皮碎片在空中四散，甚至掛上高壓電線，引發火花四濺，造成周邊多區停電，驚險畫面在網路上迅速流傳。

有目擊者表示，當時突然出現一陣強烈旋風，倉庫屋頂瞬間被掀翻，鐵皮在空中四處飛舞。其中部分鐵皮掛在高壓電線上，隨後出現劇烈閃光及爆裂聲，附近居民見狀趕緊躲進保安室避難。

事件發生在6月7日，記者當日傍晚6時30分左右，前往南天物流園查看時，發現多間鐵皮倉庫已被吹毀，現場一片狼藉，工人正忙著清理殘骸。建興路沿線也可見大量鐵皮散落，道路防撞欄遭吹倒，部分路段交通受到影響。

另一名住戶覃女士指出，她親眼看見疑似龍捲風掠過，隨後當地即停電，截至晚間電力仍未完全恢復。

除了物流園受損外，附近一間汽車4S展示中心也遭受波及。店主表示，當時雖已關閉部分大門，但風勢過於猛烈，導致店內部分鐵皮結構及天花板被吹落，多名員工緊急維修。

由於南天物流園鄰近建材市場，而且高壓電線橫跨區域上空，事故發生後仍有大量鐵皮懸掛在線路上。供電部門隨即派員到場，利用無人機勘查與維修。截至當晚，搶修人員尚未公布確切恢復電力時間。