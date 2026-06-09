腸扭轉｜7歲童連飲兩杯凍飲後入院　醫生：4類人夏天不宜凍飲

6月7日下午鄭州高溫炎熱，男童在戶外跑跑跳跳大汗淋漓，先喝下一瓶冰凍可樂解渴，又喝下冰鎮奶茶。不久，男童便出現腹部劇痛且越來越痛，家人見狀立即將他送入醫院。

天氣炎熱，不少人會喝凍飲消暑，然而河南鄭州一名7歲男孩日前接連喝了兩杯凍飲，導致「腸扭轉」（volvulus）送入深切治療部急救。醫生提醒，小孩、老人、腸胃弱以及孕婦和正值月經的女士夏天最好「別碰冰」。

醫生解釋，大量冷凍、高糖及有汽飲料在短時間內進入腸胃，極易引發腸道問題。夏天人體體溫高，腸胃和血管都處於擴張狀態，突然倒進一大堆冰，就像給滾燙的玻璃杯直接沖冰水，當接近0℃至4℃的凍飲快速進入胃腸道時，可能導致平滑肌劇烈痙攣，使腸道蠕動失去正常節奏，增加腸道發生扭轉的風險。

有汽飲品或增加腸道負擔

此外，可樂等碳酸飲料進入體內後會釋放大量二氧化碳氣體，在腸道痙攣的情況下，氣體迅速膨脹，可能進一步加重腸道負擔，增加腸扭轉發生機率。

除了腸胃突然受冷，蠕動猛地加快，導致肚痛及肚瀉外，身體表面血管突然收縮，不僅影響散熱，還可能讓血壓波動，出現頭暈，有高血壓、腸胃病的朋友，更是容易誘發舊疾。

醫生特別提醒，下列「4類人群」夏天最好別碰冰。一是3歲以下的小朋友：腸胃功能還沒發育完全，冷刺激很容易引起腹痛腹瀉；二是長者：隨著年齡增長，腸胃功能衰退，血管彈性也差，冷刺激容易誘發腸胃病和心血管問題；三是本身腸胃不好的人：經常胃痛、肚瀉，有慢性胃炎、腸易激綜合征的朋友，飲凍飲容易加重症狀；四是孕婦和正值經期女性，身體狀態特殊，儘量別吃太冰的，避免引起身體不適。