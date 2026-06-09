習近平結束兩日北韓訪問回國 稱中朝發展方向更清晰

習近平在金正恩陪同下參訪位於平壤的勞動黨中央幹部學校。二人於教學樓之間的林地種了一棵樅樹，象徵中朝友誼生生不息。(新華社)

國家主席習近平結束一連兩日北韓國事訪問，今日(9日)下午乘專機返抵北京。習近平離開前，與夫人彭麗媛在平壤錦繡山迎賓館，出席北韓領袖金正恩及夫人李雪主舉行的小範圍午宴。

習近平表示，此行與金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見。中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。 金正恩表示，習近平此行取得圓滿成功，向世界傳遞朝中進一步加強友好合作的積極信息，此訪對兩國關係和地區未來發展具有極其重要的意義。金正恩及夫人李雪主其後到機場送行，為習近平及夫人彭麗媛舉行隆重歡送儀式。

習近平上午在金正恩陪同下，參訪位於平壤的勞動黨中央幹部學校。兩人首先到教室，視察對外關係課程學員學習中朝關係的情況。他們之後乘電動車參觀校園，沿途聽取有關學校基礎設施和教學安排等介紹，又在教學樓之間的林地種了一棵樅樹，象徵中朝友誼生生不息。兩人又見證雙方官員為植樹標識碑揭幕，碑身正面用中文和韓文刻著「中朝友誼萬古長青」數個大字。