音樂劇經濟｜劇女貢獻75%票房 高消費不盲目追星只求好作品

演出散場後，她們還會蹲守演員通道攞簽名合影，深夜依然精神亢奮，在社交平台上撰寫長篇劇評，甚至與同好在群組裏徹夜「盤劇情、盤細節」。

這個情景，是劇女的追劇日常。你可能會疑問：劇女不就是在追星嗎？ 其實兩者的內核截然不同。劇女不瘋狂做數據、不盲目捧偶像，只為好作品買單，也敢「吐槽」爛戲、堅持審美底線，促使整個行業用心打磨內容。 《聲入人心》引多人入坑劇場 「劇女」是甚麼時候誕生的呢？雖沒有確切說法，但行業普遍認為是2019年，而綜藝《聲入人心》是重要推手。節目捧紅了一批優質音樂劇演員，帶動大量年輕女性觀眾走進劇場。 正因為這批觀眾，形成了「劇女」的基礎，隨着她們的經濟能力增強，愈來愈懂欣賞藝術，直接改寫了國內音樂劇的市場走向。為何這麼說？我們可從數據中一探究竟：

最近三年《中國音樂劇市場年度報告》，女性觀眾佔比都穩破75%。可見「劇女」並非曇花一現，而是成為劇場票房絕對主力。

從國際巡演到本土原創 劇女跨城「N刷」好作品 說到劇女的影響力，例子之一是小劇場音樂劇《阿波羅尼亞》。該劇上演近3,000場，幾乎場場滿座，女觀眾佔九成，主力正是高消費力都市女性，其中更有劇女創下「50刷」的紀錄。 互動感強、卡司盲盒，是這部劇長紅的原因。何為「卡司盲盒」？全劇只有3位主演，分飾12個角色，加上30多個備選卡司輪番上陣，如開盲盒，同一劇目場場有新意，吸引劇女不斷「複購」。 靠着這部劇熱度，它駐演的上海亞洲大廈，已匯聚近20個小劇場，被譽為內地版「垂直百老匯」。

當然，劇女的足跡不止於小劇場，傳統劇院也是她們追劇的大本營。劇女的消費力到底有多強？ 我們再看幾個例子：粵語音樂劇《大狀王》，有劇女跨城追劇，花費3萬元看足60場，只為看到不一樣的細節。 孤星淚56日演65場 英文音樂劇《孤星淚》世界巡演上海站，56天連演65場，票房加周邊產品收入超1億元，女性觀眾佔近八成，當中相當一部分是跨城而來，重複觀演。 中文原創音樂劇《趙氏孤兒》，全國巡演150多場，總票房估算近3億元，女性觀眾佔比達七成。影視明星的加盟，加上觀眾對家國情懷的共鳴，都是它受歡迎的原因。

劇女審美成創作風向標 越劇玩出新花樣 舞台不再單向定義觀眾，觀眾的審美和選擇，反而成為創作的風向標。劇女青睞的沉浸式、年輕化形式，也被傳統戲曲借鑑。 越劇《新龍門客棧》便是成功嘗試：採用小劇場駐演，更特別的是首次改編武俠電影IP、全女班演員，風格新穎又有看點。 開演第一年，這部劇就演出近150場，場場一票難求，八成觀眾更是第一次看越劇，而且大部分為年輕女性，打破傳統戲曲的年齡圈層。 「劇女」的崛起，不僅印證「她經濟」的強大消費力，更體現了新生代極高的鑒賞水準。難能可貴的是，她們的審美兼具開放與包容，既能熱情擁抱國際化的外來佳作，也樂於為傳統藝術注入年輕活力，這正是文化自信的生動詮釋。