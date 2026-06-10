訪問北韓之行圓滿結束 習近平︰中朝發展方向更清晰

國家主席習近平結束一連兩日北韓國事訪問，周二下午乘專機返抵北京。習近平回程前，在北韓領袖金正恩陪同下，參訪了北韓勞動黨中央幹部學校，期間一起植樹，象徵中朝友誼生生不息。同日習近平伉儷亦參謁位於牡丹峰麓的中朝友誼塔，並在平壤錦繡山迎賓館，出席金正恩及夫人李雪主舉行的午宴。習近平感謝金正恩為此行所作精心周到安排，表示與金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，就維護地區和世界和平穩定深入交換意見；又指中朝未來發展方向更加明確清晰。

習近平並稱，通過此訪更加感受到北韓黨、政府和人民對中國黨、政府和人民的熱情和友誼；指中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰；願同金正恩一道共同引領中朝關係實現更大發展，為兩國社會主義事業注入新的強勁動力。金正恩表示，習近平此行取得圓滿成功，向世界傳遞了朝中進一步加強友好合作的積極信息，受到各方高度關注；並稱此行對兩國關係和本地區未來發展具有極其重要的意義。朝方願認真落實好此訪達成的重要共識，促進兩國合作取得新的切實成果，推動朝中關係百尺竿頭更進一步。金正恩及夫人李雪主其後到機場送行，為習近平及夫人彭麗媛舉行隆重歡送儀式。

習近平昨晨在金正恩陪同下，參訪位於平壤的勞動黨中央幹部學校。兩人首先到教室，視察對外關係課程學員學習中朝關係的情況。他們之後乘電動車參觀校園，沿途聽取有關學校基礎設施和教學安排等介紹，又在教學樓之間的林地種了一棵樅樹。兩人又見證雙方官員為植樹標識碑揭幕，碑身正面用中文和韓文刻著「中朝友誼萬古長青」。

習近平早上亦與彭麗媛，參謁坐落於牡丹峰麓中朝友誼塔，金正恩夫婦迎接。禮兵將花籃抬上平台後，習近平整理花籃的緞帶，上面寫著「中國人民志願軍烈士永垂不朽」，隨後全體人員默哀。習近平又在友誼塔紀念廳，仔細觀看中朝共同戰鬥的史料和照片等，並翻閱志願軍烈士名冊。在周一晚，習近平出席了金正恩舉行的歡迎宴會，並一同觀看文藝演出。新華社評論員文章強調，無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。