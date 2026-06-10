漆黑隧道撞斃29隻羊判賠32隻　交警：法定牧道羊優先(有片)

新疆近日發生一宗夜間交通事故，引起網民議論。事緣一名女司機在夜間駛入光線不足的獨庫公路卡爾腦隧道，期間不慎撞上牧民的羊群，造成29隻羊當場死亡，交警到場勘查後認定司機需要承擔事故全部責任，按協議向牧民賠償32隻羊，其中包含3隻額外補償，令不少網民驚嘆「長見識」。

綜合《大河報》、《沸點視頻》等內地媒體報道，事發於周一(8日)晚間，一名女司機駕車駛入新疆獨庫公路卡爾腦隧道內，隧道內原本光線不足，加上對向車道車輛開著高燈駛來，強光導致其短暫視覺致盲，未及留意前方出現的一大群羊群，不及煞車，造成29隻羊當場死亡，肇事車輛車頭嚴重變形。交警到場勘查後作出責任認定，指該隧道屬於法定牧道，羊群享有優先通行權，駕駛人因夜間未減速避讓、未盡安全駕駛義務，承擔事故全部責任。最終，駕駛人按協議向牧民賠償32隻羊，其中包含3隻額外補償。