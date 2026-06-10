習近平發感謝電文予金正恩　稱中朝關係踏上新的歷史征程

國家主席兼中共中央總書記習近平9日向北韓國家領導人金正恩發送感謝電，表示此次國是訪問期間，雙方就共同關心的重要議題深入交換意見，達成一系列重要共識，對訪問成果感到滿意，並強調願與北韓共同推動國關係邁向新的發展階段。 據北韓官媒《朝中社》10日報道，習近平在電文中表示，在圓滿結束訪朝行程後，「謹代表中國黨、政府及人民，並以我與夫人彭麗媛教授的名義」，向金正恩及夫人李雪主，以及朝鮮黨、政府和人民表達誠摯問候與感謝。

時隔7年再次訪問朝鮮 習近平指出，此次訪問期間與金正恩舉行坦誠且深入的會談，增進了彼此之間更全面、更深刻的了解，也為未來雙邊關係發展指明更清晰方向。他強調，中朝關係已踏上新的歷史征程，願與金正恩共同把握國際局勢變化和時代發展趨勢，持續維護、鞏固並發展兩國傳統友誼與戰略合作關係。 此次訪問是習近平自2019年以來，時隔7年再次訪問朝鮮。8日抵達平壤時，金正恩親赴機場迎接，展現高規格禮遇。雙方隨後舉行會談，就深化戰略互信、加強實質合作以及推動傳統友誼傳承等議題交換意見。

另外官媒《新華社》10日報道，中共中央對外聯絡部部長劉海星向隨行記者介紹此訪情況。劉海星指出，習近平總書記此訪立足雙邊、放眼世界，開啟兩國關係新前景，增添和平發展正能量。國內外輿論對此訪給予高度評價，普遍認為訪問時機關鍵，戰略意義和影響遠超過雙邊範疇，「充分彰顯中國的大國擔當和國際影響力」。 彰顯大國擔當和國際影響力 訪問圓滿成功，主要成果體現在三個方面：一、兩黨兩國最高領導人掌舵領航，為兩國關係與時俱進發展指引大方向；二、深化各領域務實合作友善交流，為兩國社會主義事業注入新動力；三、牢牢掌握時代潮流及歷史大勢，為促進區域及世界和平發展增添正能量。