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中國
出版：2026-Jun-11 11:44
更新：2026-Jun-11 11:44

廣西桂林市爆炸釀7死17傷　樓房玻璃被震碎

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爆炸發生後，多棟樓房被震垮。（圖／翻攝新浪微博）

爆炸發生後，多棟樓房被震垮。（圖／翻攝新浪微博）

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廣西省桂林市興安縣今（6月11日）凌晨發生爆炸，造成至少7人死亡、17人受傷。警方初步調查顯示，事故排除由管道燃氣等因素引起，爆炸真正原因仍在進一步調查中。

綜合傳媒報道，根據廣西桂林市興安縣警方6月11日發布的通報指出，爆炸發生在凌晨1時40分左右，興安鎮靈湘路突然發生爆炸。事故發生後，桂林市及興安縣政府立即派員趕赴現場指揮救援，並調集警方、消防、衛健及應急管理等部門展開緊急處置。

有居民=透露，聽到兩聲爆炸及救護車聲音，家中玻璃「全部被震碎」，事故現場一片混亂。警方表示，經過連續4輪搜救，已確認造成7人死亡，另有17名傷者送往醫院治療，傷勢不一但「均無生命危險」。此外，部分受到輕微波及的人員經醫院檢查與處置後，已無大礙。

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爆炸發生在凌晨1時40分左右，興安鎮靈湘路突然發生爆炸 廣西省桂林市興安縣今（6月11日）凌晨發生爆炸，造成至少7人死亡、17人受傷 興安縣警方在通報中指出，經初步調查，排除爆炸因管道燃氣等因素引起

原因仍在調查 不是管道氣爆

興安縣警方在通報中指出，經初步調查，排除爆炸因管道燃氣等因素引起，至於究竟是何原因引發爆炸，警方正在對事件原因開展進一步調查。由於爆炸發生於深夜時段，且造成多人死傷，事件引發當地居民高度關注。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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