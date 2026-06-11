廣西桂林市爆炸釀7死17傷　樓房玻璃被震碎

廣西省桂林市興安縣今（6月11日）凌晨發生爆炸，造成至少7人死亡、17人受傷。警方初步調查顯示，事故排除由管道燃氣等因素引起，爆炸真正原因仍在進一步調查中。
綜合傳媒報道，根據廣西桂林市興安縣警方6月11日發布的通報指出，爆炸發生在凌晨1時40分左右，興安鎮靈湘路突然發生爆炸。事故發生後，桂林市及興安縣政府立即派員趕赴現場指揮救援，並調集警方、消防、衛健及應急管理等部門展開緊急處置。
有居民=透露，聽到兩聲爆炸及救護車聲音，家中玻璃「全部被震碎」，事故現場一片混亂。警方表示，經過連續4輪搜救，已確認造成7人死亡，另有17名傷者送往醫院治療，傷勢不一但「均無生命危險」。此外，部分受到輕微波及的人員經醫院檢查與處置後，已無大礙。
原因仍在調查 不是管道氣爆
興安縣警方在通報中指出，經初步調查，排除爆炸因管道燃氣等因素引起，至於究竟是何原因引發爆炸，警方正在對事件原因開展進一步調查。由於爆炸發生於深夜時段，且造成多人死傷，事件引發當地居民高度關注。
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Chine 🇨🇳: explosion et décès— Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) June 11, 2026
Ce jeudi 11 juin 2026 à 1 h 40 du matin (heure locale), une explosion majeure suivie d'un incendie est survenue dans le district de Xing'an, situé dans la région autonome Zhuang du Guangxi.
Selon les chiffres provisoires, sept personnes sont… pic.twitter.com/eaPrcha440