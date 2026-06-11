內地自助麻雀房「四個朋友」急擴張 4年開1.4萬間贏蜜雪冰城

內地24小時無人自助棋牌室（活動室）品牌「四個朋友」近年在內地急速擴張，只需在網上訂房後掃碼開門，便可進入在自動麻雀枱打牌，全程不需與任何職員接觸，4年之間，在全國300多個城市開了1.4萬間店，擴張速度快過蜜雪冰城。 《都市快報》報道，「四個朋友」崛起於長沙德思勤商圈一寫字樓的一個6包廂樣板房，創辦人吳文追摸索出一條「線上引流、線下承接、自助服務、全域複製」，再以極簡單的自助服務模式，兩年半時間便開了過萬間店，相比之下，蜜雪冰城花了13年，才達到同樣規模。

開支壓至最低 不需與職員接觸 「四個朋友」成功之道把人力開支成本壓至最低，消費者只要在手機程式訂房，抵達後自行打開智能鎖，與朋友打牌、玩啤牌。現場沙發、零食一應俱全。大堂角落放共享充電寶和自動販賣機，沒有前台和服務員，一切靠線上掃碼完成。成本控制下「四個朋友」能做到「60元4小時」，人均消費僅15至20元人民幣，對追求私密及低成本娛樂的年輕人有巨大吸引力。 放工後聚會「第二客廳」 社交新媒介 報道指，浙江杭州有68間「四個朋友」門店，光顧主要客群不是「職業雀友」，而是放工後的同事局、周末的閨蜜局、情侶家庭不想回家時的「第二客廳」，麻雀只是讓大家坐下來的社交「媒介」。消費者賀先生表示，一個月平均要來五六次，每次玩6小時，他直言：「這裡很便宜，平均每人只要15元左右，空間也很私密。」

工作人員稱，周末及假日棋牌室基本「爆場」。此外，加盟商非常低門檻便可加入，相比餐飲品牌動輒數十萬的啟動資金，「四個朋友」的加盟費用要低得多，達到一定包間數後可免服務費，總部還提供系統支持。理論上，加盟商僅需一部手機即可完成管理，「輕資產、低門檻」讓這間加盟店急速壯大。不過報道指出，「四個朋友」的加盟商也面對選址失誤、裝置故障及平台流量波動等挑戰。麻將機等設備故障，要從湖南總部發貨零件，一般兩到三天才能到貨，停業損失全由加盟商小責。晚上客流量大，清潔工作亦必須在早上前完成。有加盟商算賬，稱扣除租金和電費後，只要滿房率稍不理想，利潤就會大幅縮水。