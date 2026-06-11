中國專題｜內地創新藥攻入國際 對外授權交易額破紀錄 民眾會否「捱貴藥」？

在2026年第一季度，內地國產創新藥對外授權交易總額突破600億美元，接近2025年全年的一半，目前此強勁勢頭仍在延續，反映中國創新藥正在加速「出海」。這一浪潮可持續多久？民眾又會否因為藥企跟跨國藥廠合作，而要「捱貴藥」？ 石藥與阿斯利康協議 潛在總金額達185億美元 2026年以來，中國創新藥出海交易呈快速增長之勢。今年1月，內地藥企石藥集團與阿斯利康(AstraZeneca)就多款長效多肽藥物及相關技術平台達成合作協議，潛在總金額達185億美元；2月，另一內地藥企信達生物與禮來製藥(Eli Lilly)在腫瘤及免疫領域，展開早期全球聯合研發，合作總金額達88.5億美元。

分析這一輪創新藥出海，可發現的變化是︰量價齊升，行業邁入「大單時代」。近來內地創新藥海外授權多筆交易，總額超過百億美元，而單筆首付款(前期付款)也屢創新高，2026年前3個月，中國創新藥海外授權首付款約33億美元。 去年創新藥海外授權交易總額破1300億美元 據悉，2025年中國創新藥海外授權交易總額突破1,300億美元，已創下歷史新高，目前中國正在研發的創新藥數量約佔全球三分一，佔比甚高。 此外，跨國大藥廠與中國藥企的合作時間亦大幅提前。2026年初，信達生物和禮來製藥達成合作協議，展開腫瘤及免疫領域創新藥物的全球聯合研發。信達生物製藥首席財務官由飛表示：「這次合作突破了傳統對外授權模式，在候選分子研發早期階段就開展聯合創新布局」，意指以前可能要待藥物快做好才賣出去，現在已演變成在研發早期就有跨國藥廠插旗合作。

逾半授權仍處臨床前或I期階段 數據顯示，2025年中國「出海」創新藥中，超過一半授權時，仍在臨床前又或是I期階段，反映藥理清晰、具獨有性及技術延伸性高的早期研發項目，日益受到跨國藥企青睞。 與此同時，主動「造船」出海亦是新趨勢。愈來愈多國產創新藥由過往的單一產品授權，改為嘗試輸出技術，跟外國公司以「共同開發商業化」(Co-Co)或「新公司」(NewCo)等模式合作，尋求聯手研發、共同出資、利益共享。

今年中國已有近20種創新藥獲批上市 2026年，中國已有近20種創新藥獲批上市，覆蓋肺癌、銀屑病、腎性貧血等重大及常見疾病，當中包括家族性高乳糜微粒血症創新藥「普樂司蘭鈉」、骨髓纖維化治療藥物「羅伐昔替尼」，以及非小細胞肺癌藥物「塞伐艾替尼」等。而在今年4月，由中國科研團隊研發的全球首個「靶向整合素」的創新核藥(放射性藥物)、「鍀[99mTc]佩昔瑞特加肽注射液」正式獲批上市，用於可疑肺癌患者區域淋巴結轉移的輔助檢查，更是中國放射性藥物研發的新突破。

一系列政策扶持創新藥企 創新藥企得以發圍，亦有賴政策扶持，包括打造中國藥品價格登記系統，協助企業構建全球化、多元化的價格體系；對藥物生命周期實行分類調控，特別針對高技術含量的頂尖創新藥，在定價及回報上預留充足的利潤空間，以鼓勵企業持續研發創新，並加快突破性治療藥物的審批等。 令中國創新藥加速「出海」的另一關鍵，是全球主流藥企普遍面臨「專利懸崖」，不少產品專利陸續到期，急需優質研發項目填補增長空白。這促使全球醫藥巨頭紛紛以實際行動向中國技術招手，如德國默克公司(Merck KGaA)，其全球業務開發和聯盟管理負責人穆倫貝克(Matthias Mullenbeck)表示，公司正嘗試與中國藥企合作成立新公司開發候選藥物。

面對創新藥「出海」熱，不少公眾擔心：這些創新藥會不會變成進口藥？民眾會不會負擔不起？ 創新藥「出海」後不會變成貴價「進口藥」 由飛表示︰「當前，我國主流創新藥出海合作，通常以保留大中華區權益為核心前提，藥物在國內的上市定價、供應保障由中國企業主導，不受合作企業影響。」他指即使在不同權益下，藥物未來在國內的生產供應和定價，會按中國市場實際情況制定，不會簡單等同於「進口藥」，不會加重病人負擔。 創新藥的海外授權合作，是中國醫藥企業融入全球創新體系的第一步。內地生物製藥公司君實生物執行董事、高級政府事務副總裁李鑫表示，「授權合作本質是一種風險共擔模式。企業可快速回籠資金、反哺研發，借助跨國藥企成熟的海外體系實現產品全球上市，並在合作中積累全球化運營經驗。」

契合「十五五」發展戰略性新興產業方針 2026年，阿斯利康在上海張江高科技園區建立細胞療法創新中心；諾華(Novartis)宣布新增逾33億元在華投資，重點用於北京昌平生產基地擴容升級等，跨國藥企在華投資的項目正在密集式落地。這波出海與吸資熱潮，高度契合國家「十五五」規劃綱要中，加速發展生物醫藥等戰略性新興產業的方針。在內地政策利好配合下，中國創新藥企的全球化步伐有望進一步提速。