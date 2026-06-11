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中國
出版：2026-Jun-11 18:48
更新：2026-Jun-11 18:48

中國專題｜內地創新藥攻入國際 對外授權交易額破紀錄 民眾會否「捱貴藥」？

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研究人員在北京大學未來技術學院實驗室內給小鼠注射靶向泌乳素受體的單克隆抗體新藥HMI-115。(新華社)

研究人員在北京大學未來技術學院實驗室內給小鼠注射靶向泌乳素受體的單克隆抗體新藥HMI-115。(新華社)

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在2026年第一季度，內地國產創新藥對外授權交易總額突破600億美元，接近2025年全年的一半，目前此強勁勢頭仍在延續，反映中國創新藥正在加速「出海」。這一浪潮可持續多久？民眾又會否因為藥企跟跨國藥廠合作，而要「捱貴藥」？

石藥與阿斯利康協議 潛在總金額達185億美元

2026年以來，中國創新藥出海交易呈快速增長之勢。今年1月，內地藥企石藥集團與阿斯利康(AstraZeneca)就多款長效多藥物及相關技術平台達成合作協議，潛在總金額達185億美元；2月，另一內地藥企信達生物與禮來製藥(Eli Lilly)在腫瘤及免疫領域，展開早期全球聯合研發，合作總金額達88.5億美元。

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分析這一輪創新藥出海，可發現的變化是︰量價齊升，行業邁入「大單時代」。近來內地創新藥海外授權多筆交易，總額超過百億美元，而單筆首付款(前期付款)也屢創新高，2026年前3個月，中國創新藥海外授權首付款約33億美元。

去年創新藥海外授權交易總額破1300億美元

據悉，2025年中國創新藥海外授權交易總額突破1,300億美元，已創下歷史新高，目前中國正在研發的創新藥數量約佔全球三分一，佔比甚高。

此外，跨國大藥廠與中國藥企的合作時間亦大幅提前。2026年初，信達生物和禮來製藥達成合作協議，展開腫瘤及免疫領域創新藥物的全球聯合研發。信達生物製藥首席財務官由飛表示：「這次合作突破了傳統對外授權模式，在候選分子研發早期階段就開展聯合創新布局」，意指以前可能要待藥物快做好才賣出去，現在已演變成在研發早期就有跨國藥廠插旗合作。

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逾半授權仍處臨床前或I期階段

數據顯示，2025年中國「出海」創新藥中，超過一半授權時，仍在臨床前又或是I期階段，反映藥理清晰、具獨有性及技術延伸性高的早期研發項目，日益受到跨國藥企青睞。

與此同時，主動「造船」出海亦是新趨勢。愈來愈多國產創新藥由過往的單一產品授權，改為嘗試輸出技術，跟外國公司以「共同開發商業化」(Co-Co)或「新公司」(NewCo)等模式合作，尋求聯手研發、共同出資、利益共享。

中共中央政治局常委、國務院總理李強去年8月在北京調研生物醫藥產業發展情況。圖為李強在百濟神州(北京)生物科技有限公司調研有關新藥研發等情況。(新華社)

今年中國已有近20種創新藥獲批上市

2026年，中國已有近20種創新藥獲批上市，覆蓋肺癌、銀屑病、腎性貧血等重大及常見疾病，當中包括家族性高乳糜微粒血症創新藥「普樂司蘭鈉」、骨髓纖維化治療藥物「羅伐昔替尼」，以及非小細胞肺癌藥物「塞伐艾替尼」等。而在今年4月，由中國科研團隊研發的全球首個「靶向整合素」的創新核藥(放射性藥物)、「鍀[99mTc]佩昔瑞特加注射液」正式獲批上市，用於可疑肺癌患者區域淋巴結轉移的輔助檢查，更是中國放射性藥物研發的新突破。

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一系列政策扶持創新藥企

創新藥企得以發圍，亦有賴政策扶持，包括打造中國藥品價格登記系統，協助企業構建全球化、多元化的價格體系；對藥物生命周期實行分類調控，特別針對高技術含量的頂尖創新藥，在定價及回報上預留充足的利潤空間，以鼓勵企業持續研發創新，並加快突破性治療藥物的審批等。

令中國創新藥加速「出海」的另一關鍵，是全球主流藥企普遍面臨「專利懸崖」，不少產品專利陸續到期，急需優質研發項目填補增長空白。這促使全球醫藥巨頭紛紛以實際行動向中國技術招手，如德國默克公司(Merck KGaA)，其全球業務開發和聯盟管理負責人穆倫貝克(Matthias Mullenbeck)表示，公司正嘗試與中國藥企合作成立新公司開發候選藥物。

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面對創新藥「出海」熱，不少公眾擔心：這些創新藥會不會變成進口藥？民眾會不會負擔不起？

創新藥「出海」後不會變成貴價「進口藥」

由飛表示︰「當前，我國主流創新藥出海合作，通常以保留大中華區權益為核心前提，藥物在國內的上市定價、供應保障由中國企業主導，不受合作企業影響。」他指即使在不同權益下，藥物未來在國內的生產供應和定價，會按中國市場實際情況制定，不會簡單等同於「進口藥」，不會加重病人負擔。

創新藥的海外授權合作，是中國醫藥企業融入全球創新體系的第一步。內地生物製藥公司君實生物執行董事、高級政府事務副總裁李鑫表示，「授權合作本質是一種風險共擔模式。企業可快速回籠資金、反哺研發，借助跨國藥企成熟的海外體系實現產品全球上市，並在合作中積累全球化運營經驗。」

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契合「十五五」發展戰略性新興產業方針

2026年，阿斯利康在上海張江高科技園區建立細胞療法創新中心；諾華(Novartis)宣布新增逾33億元在華投資，重點用於北京昌平生產基地擴容升級等，跨國藥企在華投資的項目正在密集式落地。這波出海與吸資熱潮，高度契合國家「十五五」規劃綱要中，加速發展生物醫藥等戰略性新興產業的方針。在內地政策利好配合下，中國創新藥企的全球化步伐有望進一步提速。

藥物放雪櫃？口服藥丸和膠囊：保持原來包裝，並在開封後半年用內完（am730製圖） 藥物放雪櫃？外用藥物：外用藥膏在開封後可於室溫存放約半年，不建議用小瓶裝，如藥物包裝有破損，或藥膏變色、變硬或發臭等，便要停用（am730製圖） 藥物放雪櫃？眼藥水/膏：眼藥水開封後一個月就要棄掉，有些眼藥部分眼藥水或需要冷藏（am730製圖） 藥物放雪櫃？藥水：糖漿藥水放入雪櫃可能會產生沉澱物，故放室溫即可，開封後當次治療完成便要丟棄（am730製圖） 藥物放雪櫃？栓劑：除非特別說明應冷藏保存，否則栓劑一般放在室溫環境便可，若發現藥物變質或外觀異常便不要使用 （am730製圖） 藥物放雪櫃？胰島素針劑：在未開封時須冷藏保存，若已開封使用中，就要根據指示保存（am730製圖） 藥物放雪櫃？大部分常用藥物可於室溫環境（am730製圖）

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