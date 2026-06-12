美國YouTuber四川拍片 　遭兒童反問愛潑斯坦事件

一名美國網紅湯米（Tommy Beard）近日深入四川省大涼山拍攝紀錄影片，原希望了解外界印象中「中國最貧窮、毒品問題最嚴重地區」，豈料一路所見所聞與預期大相逕庭，他更被一群當地兒童追問愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）事件，場面尷尬。

美國網紅湯米（Tommy Beard），在YouTube頻道「Sabbatical」發布一條題為《走進中國最窮、毒品最泛濫地區》的影片，紀錄他深入四川涼山州的所見所聞。

大讚中國手機5G網絡接收好

影片中，湯米翻越大涼山山區時原本認為即將進入訊號死角，做好斷線準備，然而當他拿出手機時卻發現網路訊號穩定，他驚訝表示，「我的手機5G連線非常完美。沒有任何地方比中國的網路覆蓋範圍更廣。」