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中國
出版：2026-Jun-12 10:19
更新：2026-Jun-12 10:19

美國YouTuber四川拍片 　遭兒童反問愛潑斯坦事件

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美國YouTuber Tommy Beard被四川兒童反問愛潑斯坦事件，場面尷尬

美國YouTuber Tommy Beard被四川兒童反問愛潑斯坦事件，場面尷尬

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一名美國網紅湯米（Tommy Beard）近日深入四川省大涼山拍攝紀錄影片，原希望了解外界印象中「中國最貧窮、毒品問題最嚴重地區」，豈料一路所見所聞與預期大相逕庭，他更被一群當地兒童追問愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）事件，場面尷尬。

美國網紅湯米（Tommy Beard），在YouTube頻道「Sabbatical」發布一條題為《走進中國最窮、毒品最泛濫地區》的影片，紀錄他深入四川涼山州的所見所聞。

大讚中國手機5G網絡接收好

影片中，湯米翻越大涼山山區時原本認為即將進入訊號死角，做好斷線準備，然而當他拿出手機時卻發現網路訊號穩定，他驚訝表示，「我的手機5G連線非常完美。沒有任何地方比中國的網路覆蓋範圍更廣。」

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而曾經因村民需攀爬藤梯出入而聞名的大涼山村落，如今已建成鋼製階梯，並設置直升機停機坪等設施。大量居民搬遷至山下安置社區，湯米探訪安置區後表示，當地居民生活狀況與他事前想像的貧困景象差距極大。

不過影片最受關注的片段，卻是湯米與當地孩童的對話，當他在街頭與一群兒童交流時，其中一名孩童突然詢問有關愛潑斯坦事件的問題，讓這名經常旅行各國的網紅一時不知如何回應。美國富豪愛潑斯坦生前利用財富和社交資源，建立龐大人脈網絡，接觸政商名流並提供性服務，事件曝光全球譁然。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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