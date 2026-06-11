食50隻小龍蝦 河南11歲男童嘔吐尿血

河南鄭州一名11歲男童嚴重嘔吐，甚至屙血尿，嚇壞了家人。到醫院求診，父母說他一次過食了2斤(約1公斤)小龍蝦，即大概40至50隻，檢查指他急性腎損傷。醫生指小孩腎臟仍在發育，代謝能力較弱，一次吃太多非常危險；建議小孩每次進食小龍蝦不應超過10隻。食小龍蝦也可致俗稱「龍蝦病」的「哈夫病」。
男孩狂食小龍蝦當天晚上出現劇烈嘔吐症狀，隨後小便帶血。食小龍蝦食到急性腎衰竭，原因出於蛋白質。小龍蝦、蠶蛹和黃鱔等食物均屬於異體蛋白(來自人體以外蛋白質)。對於某些敏感體質或處於特殊生理狀態的人來說，過量攝入異體蛋白，會在體內形成難以代謝的免疫複合物。這些複合物在通過腎臟時，極易堵塞腎小管，直接造成腎臟損傷，甚至引發「橫紋肌溶解症」。
小龍蝦｜小心「哈夫病」
報道指，醫學上因食用小龍蝦後出現的肌肉疼痛、醬油色尿液等症狀，被稱為「哈夫病」。醫生指出，小龍蝦體內可能攜帶一種耐熱的毒素，常規烹飪難以將其完全滅活，它會直接破壞人體的肌肉細胞，釋放出的肌紅蛋白一旦堵塞腎臟，就會引發急性腎衰竭。若食完小龍蝦24小時內，出現全身酸痛乏力，一定要及時就醫。報道指，該11歲男孩接受「吊鹽水」和鹼化尿液等治療後，腎功能逐漸好轉。
小龍蝦｜食小龍蝦注意事項
食小龍蝦要「去頭、去黃、去蝦線」，「蝦黃」是小龍蝦的肝胰腺，積聚重金屬和污染物。第二點，必須徹底煮熟：拒絕醉蝦、生醃等做法，攝氏100度高溫蒸煮至少15分鐘，有效殺滅肺吸蟲等寄生蟲。最後警惕「洗蝦粉」殘留，個別商家違規使用洗蝦粉，其殘留物也是造成肌肉溶解的潛在元兇。小龍蝦嘌呤含量極高，患痛風和高尿酸人士不宜進食，過敏人士也須注意。