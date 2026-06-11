食50隻小龍蝦 河南11歲男童嘔吐尿血

河南鄭州一名11歲男童嚴重嘔吐，甚至屙血尿，嚇壞了家人。到醫院求診，父母說他一次過食了2斤(約1公斤)小龍蝦，即大概40至50隻，檢查指他急性腎損傷。醫生指小孩腎臟仍在發育，代謝能力較弱，一次吃太多非常危險；建議小孩每次進食小龍蝦不應超過10隻。食小龍蝦也可致俗稱「龍蝦病」的「哈夫病」。

男孩狂食小龍蝦當天晚上出現劇烈嘔吐症狀，隨後小便帶血。食小龍蝦食到急性腎衰竭，原因出於蛋白質。小龍蝦、蠶蛹和黃鱔等食物均屬於異體蛋白(來自人體以外蛋白質)。對於某些敏感體質或處於特殊生理狀態的人來說，過量攝入異體蛋白，會在體內形成難以代謝的免疫複合物。這些複合物在通過腎臟時，極易堵塞腎小管，直接造成腎臟損傷，甚至引發「橫紋肌溶解症」。