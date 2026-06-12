世界盃｜中國球迷抵墨半小時即遇「飛車黨」 用槍指頭洗劫財物(更新)

內媒指遭遇搶劫的是球迷李先生和王先生。他們描述在抵達墨西哥僅半個小時後，便在機場附近路段遭遇當地的「飛車黨」，一人接應一人搶劫。

美加墨世界盃決賽周今晨正式展開，東道主之一的墨西哥旗開得勝，在揭幕戰以2:0擊敗南非。外界一直憂慮墨西哥治安問題，中國駐墨西哥大使館表示，當地時間周三(6月10日)深夜，墨西哥城國際機場附近道路發生中國赴墨觀賽旅客遭遇持槍搶劫事件。獲悉情況後，使館第一時間向墨西哥有關部門表達關切，要求全力破案，並採取切實措施保障在墨中國公民的人身安全與合法權益。

華使館促全力破案

內媒指遭遇搶劫的是球迷李先生和王先生。他們描述在抵達墨西哥僅半個小時後，便在機場附近路段遭遇當地的「飛車黨」，一人接應一人搶劫。劫匪當時用槍指嚇王先生頭部，隨即強行劫走李先生隨身攜帶的背包、電腦、現金及手錶等所有財物，王先生只是被搶了手錶。王先生額頭被槍口頂著的位置留下印痕，事後驚魂未定，坦言萬幸能保住性命，並慨嘆「還是中國安全」，同時表明在補辦證件後會隨即乘搭飛機回國，不會再前往當地。