熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jun-12 11:25
更新：2026-Jun-12 17:45

世界盃｜中國球迷抵墨半小時即遇「飛車黨」 用槍指頭洗劫財物(更新)

分享：
內媒指遭遇搶劫的是球迷李先生和王先生。他們描述在抵達墨西哥僅半個小時後，便在機場附近路段遭遇當地的「飛車黨」，一人接應一人搶劫。

內媒指遭遇搶劫的是球迷李先生和王先生。他們描述在抵達墨西哥僅半個小時後，便在機場附近路段遭遇當地的「飛車黨」，一人接應一人搶劫。

adblk4

美加墨世界盃決賽周今晨正式展開，東道主之一的墨西哥旗開得勝，在揭幕戰以2:0擊敗南非。外界一直憂慮墨西哥治安問題，中國駐墨西哥大使館表示，當地時間周三(6月10日)深夜，墨西哥城國際機場附近道路發生中國赴墨觀賽旅客遭遇持槍搶劫事件。獲悉情況後，使館第一時間向墨西哥有關部門表達關切，要求全力破案，並採取切實措施保障在墨中國公民的人身安全與合法權益。

華使館促全力破案

內媒指遭遇搶劫的是球迷李先生和王先生。他們描述在抵達墨西哥僅半個小時後，便在機場附近路段遭遇當地的「飛車黨」，一人接應一人搶劫。劫匪當時用槍指嚇王先生頭部，隨即強行劫走李先生隨身攜帶的背包、電腦、現金及手錶等所有財物，王先生只是被搶了手錶。王先生額頭被槍口頂著的位置留下印痕，事後驚魂未定，坦言萬幸能保住性命，並慨嘆「還是中國安全」，同時表明在補辦證件後會隨即乘搭飛機回國，不會再前往當地。

adblk5

世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透） 世界盃2026，墨西哥2︰0南非（路透）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日）

使館再次提醒在墨中國公民，夜間出行進一步提高安全意識。切勿露富；請勿隨身攜帶大量現金、首飾等貴重物品；在公共場合避免暴露大量現金。視情購買旅行保險、個人貴重物品保險。妥善保管個人證件，避免將其與現金、貴重物品集中存放，以免丟失、被盜影響後續行程。如不幸遭遇盜搶、綁架、槍擊等極端事件，務必以人身安全為先，在確保安全後立即報警，並視情況與使領館聯絡。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月12日12時） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務