國安部：境外情報機構利用諜龜諜魚　蒐集海域敏感資訊

據官媒《央視新聞》引述國安部消息指出，根據披露案例，部分境外研究機構曾在中國周邊海域投放球形海洋監測浮標。這類設備表面搭載氣象感測器，水下則配備高精度聲學監測裝置，可長期收集周邊海域聲波訊號，甚至蒐集潛艦聲紋特徵，分析海軍活動規律。

國家安全機關近日發布專文指出，隨着海洋科技快速發展，境外情報機構正利用包括「諜龜」、「諜魚」等各類新型設備，持續蒐集中國周邊海域敏感資訊，包括海洋環境數據、軍事活動資訊及海底資源分布等，形成一場不易察覺的「海上情報戰」。

搭載感測器竊密

此外，國安部還提到所謂的「諜龜」、「諜魚」現象。部分大型海洋生物被安裝感測設備後，在特定海域活動，持續收集水溫、鹽度及洋流等資訊，再透過衛星系統回傳境外機構，藉此掌握海洋環境變化。

另一種受到關注的設備則是波浪滑翔機。這類無人水面航行器利用海浪推進，搭配太陽能供電，可長時間執行任務。國安部指出，其不僅能蒐集海洋環境數據，也可能監控艦艇活動，並透過衛星即時傳輸資訊。