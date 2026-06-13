國安部：境外情報機構利用諜龜諜魚　蒐集海域敏感資訊

國家安全機關近日發布專文指出，隨着海洋科技快速發展，境外情報機構正利用包括「諜龜」、「諜魚」等各類新型設備，持續蒐集中國周邊海域敏感資訊，包括海洋環境數據、軍事活動資訊及海底資源分布等，形成一場不易察覺的「海上情報戰」。
據官媒《央視新聞》引述國安部消息指出，根據披露案例，部分境外研究機構曾在中國周邊海域投放球形海洋監測浮標。這類設備表面搭載氣象感測器，水下則配備高精度聲學監測裝置，可長期收集周邊海域聲波訊號，甚至蒐集潛艦聲紋特徵，分析海軍活動規律。
搭載感測器竊密
此外，國安部還提到所謂的「諜龜」、「諜魚」現象。部分大型海洋生物被安裝感測設備後，在特定海域活動，持續收集水溫、鹽度及洋流等資訊，再透過衛星系統回傳境外機構，藉此掌握海洋環境變化。
另一種受到關注的設備則是波浪滑翔機。這類無人水面航行器利用海浪推進，搭配太陽能供電，可長時間執行任務。國安部指出，其不僅能蒐集海洋環境數據，也可能監控艦艇活動，並透過衛星即時傳輸資訊。
除海上設備外，國安部還警告，一些以提供航海服務為名的境外企業，向商船或貨輪推銷新型電子設備，實際上可能具備多源情報蒐集功能，藉由整合導航、氣象及港口資訊，建立大範圍海上監控網絡。
鎖定敏感海域蒐集情資
中國方面認為，相關敏感數據若遭境外情報機構掌握，不僅可能影響軍艦及潛艦部署安全，也可能被用來繪製海底地形與海洋環境圖資，分析近海防禦弱點。此外，海底油氣資源與礦產分布資訊外洩，也可能衍生資源開發爭議及經濟損失。
為此，國安部呼籲海洋科研機構、船東及漁民提高警覺。科研單位在進行國際合作時，應加強設備安全檢測；漁民若發現不明浮標或可疑裝置，應立即通報相關部門；船東則應避免安裝來源不明的航海設備，共同維護海洋安全與國家利益。
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