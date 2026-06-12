大學生腹瀉入院後因心肌炎亡　家屬控醫院誤診「經痛」索償

貴州省錦屏縣一名19歲女大生今年假回鄉期間，因腹瀉、嘔吐等症狀前往醫院求醫，入院約6小時後突然失去意識，經搶救仍宣告不治。事後司法鑑定認定死者因病毒性心肌炎死亡，而醫院當時診斷為急性腸胃炎及經痛，家屬認為院方誤診要求賠償。

院方診斷為急性腸胃炎及經痛

死者敏敏（化名）是貴陽一間大學的學生。今年1月22日凌晨，她因腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等症狀，在母親陪同下前往貴州一間醫院就診。

根據病歷記載，院方當時診斷為急性腸胃炎及經痛，並安排輸液治療。家屬表示，治療期間女兒曾多次反映心悸、噁心及身體不適，但醫護人員並未進一步檢查，只開止嘔藥處理。直到當天凌晨4時24分，敏敏突然喪失意識並從病床跌落，隨後被送往急症室，最終於上午6時42分宣告死亡。