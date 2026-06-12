世界盃｜杭州咖啡店邀4000好友「零人」賞面 老闆成最孤獨球迷

2026世界盃今（12日）凌晨3時揭幕，浙江杭州蕭山機場跑道旁的一間咖啡店，意外成為最冷清的睇波地點。老闆提前半個月組織睇波活動，邀請超過4000名好友，然而等了整晚，一名客人都沒有。 老闆自己包場 據《潮新聞》報道，這間名為「觀起茶咖」的店面開業僅一個多月，平時主要吸引前來看飛機升降的人。由於今屆世界盃賽事開賽時間多在凌晨與清晨間，趙姓老闆認為當地沒有太多地方積極搞睇波活動，因此決定搶先布局，希望藉此開拓新客群。

為營造觀賽氣氛，他特別在店內設大型投影設備，並準備數千元人民幣的啤酒與零食，推出每人80元人民幣的睇波套餐。他每天在朋友圈發世界盃睇波帖文，亦傳訊息邀請給微信朋友 ，「昨天傍晚，我還群發了4000人，私訊了好幾十位朋友。」然而從深夜一路等到凌晨3點墨西哥對南非一役開賽，店內始終空無一人。

老闆坦言，雖然早有心理準備客人不會太多，但完全沒想到竟是「零人到場」。比賽開始前，他還數度以為有顧客上門，卻發現接近店門的車輛最後都選擇掉頭離去。 熱門賽事多集中在凌晨 恐難掀觀賽潮 眼見無人捧場，趙沖乾脆自己搬來椅子坐在投影幕前，成為全店唯一觀眾。他一邊喝著啤酒、吃著雞腳，一邊觀看揭幕戰。雖然並非資深球迷，仍特地購買40元人民幣的球彩，希望增添參與感，最終隨著墨西哥2比0擊敗南非，連押注的「平手」與「南非獲勝」也雙雙落空。

對於世界盃帶來的商機未如預期，老闆仍抱持樂觀態度。他表示，接下來幾天仍會持續宣傳觀賽活動，希望周末能吸引更多客人上門。如果經過幾天觀察後仍無明顯效果，才會考慮調整營業策略。 事實上，今年世界盃賽程安排也為不少餐飲店帶來挑戰。由於多數熱門賽事集中在凌晨3點、清晨6點甚至上午10點開踢，與燒烤店、酒吧等夜間消費場所的營業時段錯開，讓不少人直呼難以掌握商機，當地有燒烤店店主坦言，以往世界盃帶動的深夜聚餐熱潮，今年恐怕難以重現。