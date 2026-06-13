內地靈活就業人數料達3.2億　佔就業人數40%以上

隨着數位平台經濟、外送服務、網約車及自由接案市場持續擴張，亞洲已成為全球靈活就業（Flexible Employment）與零工經濟（Gig Economy）發展最迅速的地區。一份最新研究預估，中國今年靈活就業人數達3.2億，佔就業人數的40%以上，一度引起輿論恐慌。 由首都經濟貿易大學和中國就業促進會聯合發起成立的中國新就業形態研究中心，日前發布《2025中國藍領群體就業研究報告》，通過大數據監測、分層問卷調研、實地走訪等方式，梳理中國藍領群體的最新就業狀況。 跨越關鍵規模轉捩點

報告指出，中國靈活就業人員在2021年突破2億人後，近兩年以每年4,000萬人的速度增長，2024年增至2.4億人，去年達到2.8億人，預計今年將進一步升至3.2億人，佔城鎮就業逾四成。顯示靈活就業已跨越關鍵規模拐點，正從就業市場的「補充形式」轉變為「重要支柱」。 相比而言，中國藍領群體規模去年僅小幅增加，從2024年的4.25億人增至去年的4.27億人。其中，家政、外賣等民生服務領域為新增就業的主要來源。家政服務業就業人數去年增長4%至4680萬人，外賣員增長6%至1590萬人；網約車司機、貨車司機和網絡主播規模則分別下降2%至3%不等，分別為3723萬人、1813萬人和1746萬人。

憂經濟下滑、工作難找 上述報告發布後，引發中國輿論熱議，靈活就業者激增是否意味經濟下滑與工作難找。新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華接受《聯合早報》採訪時表示，靈活就業人口增加受多重因素推動，包括中國經濟結構由製造業主導逐步轉向服務業主導；平台經濟快速發展，吸引許多求職者進入此一新就業形態，以及企業出於成本和管理考慮，傾向於靈活僱傭方式等。 然而不只中國，印度、印尼等新興經濟體正帶動亞洲靈活就業人口大幅增加，反映勞動市場結構正在發生深刻變化。不過，靈活就業快速擴張也引發各國政府關注。國際勞工組織（ILO）指出，多數平台工作者仍面臨收入不穩定、工時過長、缺乏勞健保與退休保障等問題，相關法規建設普遍落後於產業發展速度。