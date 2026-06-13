被列入「中國軍工企業」名單　藥明康德起訴美國國防部

美國國防部近日更新「中國軍工企業」名單，其中包括電商巨頭阿里巴巴、搜尋引擎供應商百度和電動車製造商比亞迪等。對此，商務部痛批美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，籲立即撤銷有關措施，回到正軌。
據商務部官網13日消息，新聞發言人回應上述事件，稱已注意到這一情況，「中方對此強烈不滿、堅決反對」。
商務部：泛化國家安全概念
發言人指出：「美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。」
發言人強調：「中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施，回到構建中美建設性戰略穩定關係的正確軌道上來，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔。」
藥明康德：缺乏事實依據
據悉，美國國防部9日公告，此次被列入「中國軍工企業」名單的企業包括阿里巴巴、百度、比亞迪以及生技醫藥研發服務公司藥明康得（WuXi AppTec）、人工智能（AI）驅動的機器人公司速騰聚創（RoboSense） 等。該名單主要依據美國相關法律建立，美國政府機關不得直接或間接向名單內企業採購商品、服務或技術。
其中，藥明康得11日已向美國法院提出訴訟，要求推翻美國國防部最近將其列入協助中國軍方企業名單的決定，強調相關決定屬錯誤，而且缺乏事實依據或適用法規和判例法下的法律標準支持。訴訟要求法院判定國防部的決定無效、作廢，且不具法律效力。
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