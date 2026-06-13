被列入「中國軍工企業」名單　藥明康德起訴美國國防部

美國國防部近日更新「中國軍工企業」名單，其中包括電商巨頭阿里巴巴、搜尋引擎供應商百度和電動車製造商比亞迪等。對此，商務部痛批美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，籲立即撤銷有關措施，回到正軌。

據商務部官網13日消息，新聞發言人回應上述事件，稱已注意到這一情況，「中方對此強烈不滿、堅決反對」。

商務部：泛化國家安全概念

發言人指出：「美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。」