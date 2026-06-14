七旬翁被誤診「肺癌」　手術取出辣椒尖虛驚一場

陝西西安一名70歲張姓老翁，日前因健康檢查發現右肺下葉出現約2.1厘米肺部結節，由於電腦斷層（CT）影像顯示病灶具有刺、分葉且緊貼胸膜等典型惡性腫瘤特徵，多間醫院均高度懷疑是肺癌，建議接受手術治療。然而就在醫生進行手術切除時，卻意外發現所謂的「腫瘤」是卡在肺部的紅辣椒尖，讓醫護團隊也大感意外。
肺癌手術竟取出0.5公分辣椒尖
張姓男子平時嗜辣，幾乎餐餐離不開辣椒。術前檢查顯示，其右肺下葉出現一處結節，影像學特徵與肺癌十分相似，因此被列為高度懷疑惡性病變個案。
手術進行期間，醫生竟聽見異物碰撞聲，進一步檢查發現病灶中心是一段長約0.5厘米的紅色辣椒尖。原來男子進食時疑似不慎嗆咳，導致辣椒碎片誤吸進入氣管並滯留肺部，長時間刺激周圍組織，引發慢性發炎及纖維化增生，最終形成類似腫瘤的結節。
負責治療的醫生表示，從醫近30年來僅遇過3宗類似案例。由於辣椒等植物性異物在CT影像上的密度與人體軟組織相近，不像金屬或骨頭容易辨識，因此極易被誤認為肺部腫瘤或其他病變。若病人沒有明確異物吸入病史，即使透過影像檢查，也很難在術前做出正確判斷。
辣椒卡肺數月形成結節被誤判
醫生指出，食物誤吸並非罕見現象，但多數異物會卡在氣管或支氣管後引發劇烈咳嗽而被排出；若異物較小且深入肺部末端，則可能長時間潛伏，甚至形成反覆感染、肺不張或肉芽組織增生等問題。
專家提醒，高齡者因吞嚥反射及咳嗽反射功能逐漸退化，進食時若邊聊天、大笑、看電視或分心，誤吸風險將明顯增加。一旦出現進食後劇烈嗆咳、長期慢性咳嗽、不明原因肺部感染，或影像檢查發現不明結節時，應提高警覺，必要時接受支氣管鏡等進一步檢查，以避免延誤診斷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章