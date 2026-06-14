七旬翁被誤診「肺癌」　手術取出辣椒尖虛驚一場

陝西西安一名70歲張姓老翁，日前因健康檢查發現右肺下葉出現約2.1厘米肺部結節，由於電腦斷層（CT）影像顯示病灶具有刺、分葉且緊貼胸膜等典型惡性腫瘤特徵，多間醫院均高度懷疑是肺癌，建議接受手術治療。然而就在醫生進行手術切除時，卻意外發現所謂的「腫瘤」是卡在肺部的紅辣椒尖，讓醫護團隊也大感意外。

肺癌手術竟取出0.5公分辣椒尖

張姓男子平時嗜辣，幾乎餐餐離不開辣椒。術前檢查顯示，其右肺下葉出現一處結節，影像學特徵與肺癌十分相似，因此被列為高度懷疑惡性病變個案。