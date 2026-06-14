抗日實境劇「日軍」演員被觀眾衝上台拳打腳踢

網傳影片中，演員穿著日軍戲服表演欺壓百姓的橋段，對著被五花大綁綑在樹上的婦女作勢不停鞭打。一名黑衣老翁突然情緒激動衝向舞台，先用腳飛踢「日軍」，接著右拳打中對方臉頰上。旁人見狀急忙上前攔阻，過程中演員未有還手，只將老翁用力推開，表演也因此中斷。

安徽蚌埠一個旅遊區日前演出實境劇時，一名老人因「入戲太深」沖上臺，對扮演「日軍」的演員拳打腳踢，引發熱議。景區事後回應「日軍」演員檢查後無大礙。

老翁被眾人拉開後，頓時發現自己「入戲太深」，連忙向工作人員道歉後下台。有目擊者表示，老翁事後紅著眼眶提及親人曾被日本侵略者殺害，情緒平復後表示當時「魔怔了」，沒看清是拍戲。

對於上述突發情況，涉事禾泉小鎮在6月13日回應《荔枝新聞》稱已帶演員去醫院檢查，沒有大礙，景區長期推出沉浸式抗戰實境劇，這是「第一次遇到」。工作人員表示，此前未加護欄是為方便遊客客串互動，會考慮加圍欄。

相關影片流傳網路，網友反應兩極。一部分能理解老翁，「歲月留下的傷痛很難徹底抹平」、「這是刻在骨子裡對小鬼子的仇恨」；更多人認為愛國應該放在心裡，不該動手打演員，「要分清戲劇和現實是底線啊」、「只能說演的太好了，讓遊客入戲了」。