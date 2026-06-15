街坊全是賊？　四川食肆快開張　門外500張凳被偷光(有片)

四川省一間食肆正準備新店開張，把500張椅子暫放店外，待店內裝修一旦完工隨即進駐，為此更安排一名保全在場看守，詎料附近街坊連日不斷走來搬走椅子，把500把椅子全部盜走，保全一人能力有限，500張椅子終被全部偷走，老闆娘報警後，椅子基本全部歸還，亦無礙食肆今日開張。
綜合《長沙政法頻道》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，上周二(10日)四川一間尚未開業的砂鍋店門外的500把椅子，連日遭街坊搬走，最終一張不留。老闆娘說，因為店內還在裝修，先將500把椅子堆放在門口，每張椅子價值約200元人民幣(下同)，總價約10萬元，雖然已請了一名保安，亦難以制止。事後，老闆娘已經報警，並呼籲街坊自行歸還，只要在開業前、即15日把椅子還回來，就不追究他們的法律責任，並請歸還者開業當天免費吃砂鍋。
民警：不屬於惡意哄搶違法行為
女老闆指出，因為店內還在裝修的關係，所以先將500把椅子堆放在門口，豈料不斷地有人來把椅子搬走，僅有的一名保全難以制止眾人。民警亦挨家挨戶走訪了解，得知事件全屬誤會一場，原來，食肆有員工按老闆指示跟街坊說：「餐具和拆除物品可以自取」，但經以訛傳訛後，部分人就以為門外的椅子都可自取，遂寧巿公安局船山區分局認為，今次事件是信息誤傳引發的群眾誤拿，不屬於惡意哄搶違法行為。在民警勸諭催促下，至昨日(14日)上午已歸還完畢。
事件曝光後，不少網民都感到驚訝，有人質疑店家有否清楚說明：「就一個保安在 連保安都不知道是不是不要的」、「價值這麼高的物品不保護好，怨誰呢」，亦有人質疑街坊是否故意而調侃：「(街坊)還真不見外」、「我以為沒有人要」、「故意吧」、「佔不到便宜就是蝕」、「有些方面的認知真的需要幾代人的努力才能改變」。