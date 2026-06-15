吳惠嫻接任澳門經濟財政司長 稱致力提升澳門經濟韌性

國務院依照澳門基本法有關規定，根據澳門行政長官岑浩輝的提名，決定任命吳惠嫻為經濟財政司司長。她表示，將積極推動及落實澳門特別行政區經濟適度多元發展的規劃，致力提升澳門經濟的韌性，同時，積極對接國家十五五規劃，執行特區政府正籌劃的第三個五年規劃工作，她強調經濟發展的成果，最終必須切實惠及廣大居民，前方的道路充滿挑戰，但也蘊含着巨大的機遇。她和團隊將主動聆聽各界聲音，以透明、高效、負責的態度做好每一項工作。
吳惠嫻1976年在澳門出生，擁有中山大學法學院法學學士和刑法學碩士學位。1999年進入公職，在勞工事務局擔任高級技術員。2013年11月起，先後擔任勞工事務局研究及資訊廳研究處處長、勞動監察廳勞資權益處處長、勞動監察廳廳長和副局長。2020年6月起，先後擔任行政公職局副局長和局長。去年5月起擔任博彩監察協調局局長。吳惠嫻2024年獲委任為澳門第六任行政長官選舉管理委員會委員，以及第八屆立法會選舉管理委員會委員。
前司長戴建業兩個月前遭免職
澳門上任經濟財政司司長戴建業在4月16日被國務院免職，他在2024年12月成為現任澳門行政長官岑浩暉的新管治班子成員，在任僅16個月。他在國務院作出有關宣布後發表辭職聲明，稱因個人原因請辭。