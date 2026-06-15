吳惠嫻接任澳門經濟財政司長 稱致力提升澳門經濟韌性

國務院依照澳門基本法有關規定，根據澳門行政長官岑浩輝的提名，決定任命吳惠嫻為經濟財政司司長。她表示，將積極推動及落實澳門特別行政區經濟適度多元發展的規劃，致力提升澳門經濟的韌性，同時，積極對接國家十五五規劃，執行特區政府正籌劃的第三個五年規劃工作，她強調經濟發展的成果，最終必須切實惠及廣大居民，前方的道路充滿挑戰，但也蘊含着巨大的機遇。她和團隊將主動聆聽各界聲音，以透明、高效、負責的態度做好每一項工作。