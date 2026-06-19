深圳國際美術館成新地標 中西跨文化美學 月亮門添視覺震撼

在深圳光明科學城核心區的光輝大道上，兩座「方舟」䇄立當中，亮麗奪目。它就是剛落成的深圳國際美術館，是深圳自2019年開始精心規劃的「新時代重大文化設施」之一。 兩座「方舟」由中國工程院院士崔愷領銜設計，以「同舟共濟」為理念，整體建築形態宛如兩艘錯落並排的方舟，因而得名。 根據崔愷親自的介紹：北館的設計靈感源自中國傳統山水畫的意境，曲線輪廓並非單純的幾何造型，而是模擬山巒起伏的柔美天際線。外立面採用通透的玻璃幕牆與流線型金屬構件交織，光影變化間，彷彿一幅流動的水墨畫。

南館的設計則截然不同，外牆以厚重沉穩的石材飾面為主調，方正幾何的切割與拼接，呈現出西方傳統美術館般的莊嚴質感。北館與南館，兩者一剛一柔，把東西方建築美學完美融合起來。

兩座方舟中間，抬頭便能看到震撼視覺的「月亮門」。數百條金屬如同月光傾瀉，亞克力板在燈光渲染下呈現出月暈般的朦朧效果。隨着日出日落，裝置的光影變化模擬出月亮陰晴圓缺的完整循環，將大自然與建築空間融為一體。 值得注意的是，同樣是「新時代重大文化設施」的深圳科學技術館就在美術館旁；美術館北館面向的則是大型的科學公園，三者共同構成光明區文化藝術與科學的地標集群。

深圳國際美術館｜內部功能多元 展覽與教學研共冶一爐 除了震撼的建築外觀，深圳國際美術館的內部功能同樣十分亮眼。 整座場館總建築面積約13.5萬平方米，為地上7層、地下2層設計，集藝術展覽、公共教育、研究典藏、國際交流、藝術品數字平台、文化產業經營於一體的藝術綜合體平台。 館內規劃約4.8萬平方米為專業展覽空間，共設15個國際標準展廳，涵蓋挑高展廳、保稅倉展廳及數字展廳，構成多元化專業展陳體系，為不同體量的國際藝術藏品提供最合適的舞台。

場館更坐擁兩大「世界級」設備：首先是1.2萬平方米的國際高標準藏品庫房，為全球藝術品提供恆溫恆濕、安防嚴密的專業典藏保障，猶如藝術品的「保險箱」；此外，保稅倉展廳則讓海外藝術品在免稅狀態下便捷展覽與交易，猶如藝術品的「國際中轉站」。 專業功能之外，場館設有多元的表演場地配套：一座700座席的室內劇場及戶外劇場，可舉辦特色演藝及跨界藝術活動；200座的學術報告廳及圖書文獻中心，供前沿藝術理論研究與國際學術交流；還設有3,000平方米的公共教育空間、兒童美術館及藝術家工作室，滿足不同年齡層的藝術體驗需求。

參觀以外，當然不少得餐飲與購物。場館亦配套約1.1萬平方米的空間，提供餐飲、休憩及藝術衍生品售賣等服務。從專業展陳到公眾配套，從學術研究到藝術生活，滿足任何年齡、任何人士的藝術需求，堪稱一座功能完善的複合型藝術綜合體。 深圳國際美術館｜七大開幕展覽國寶與世界級藝術雲集 深圳國際美術館的「國家級」與「世界級」，從開館呈獻的七大展覽中也能體會到。 打頭陣的有《國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶》特展，一口氣展出七尊圓明園獸首原件，包括牛、虎、猴、豬、馬、鼠、兔首，是近年中國最大規模的獸首真品展。展覽更輔以76組商周青銅器、北朝石刻造像等珍貴文物，串聯起中華文明數千年的物質記憶脈絡。

另一重磅是世界級西方藝術珍藏《大師之境：布達佩斯藝術博物館橫跨五個世紀的藝術珍藏》，帶來文藝復興巨匠提香、丁托列托等大師真迹，是這批藏品首次大規模在深圳亮相，亦是中歐文化交流的一件盛事。 同期還有中央美術學院美術館藏現代名家精粹展，包括齊白石、張大千、徐悲鴻等大師經典；國際知名藝術家徐冰以文字為主題的《字在樂園》創意個展；國際先鋒藝術家的《新鏈：藝術的未來》，以及首屆深圳藝術與科技雙年展《閃爍的1/∞》。七大展覽橫跨古今中外，堪稱一場中西藝術盛宴。

「新時代重大文化設施」之中，深圳國際美術館無疑備受矚目。從國家級大師設計，到中西國寶級藝術珍藏，處處彰顯國際級格局。喜愛藝術的你，別錯過這座融合中西美學的文化新地標。 香港歷史｜啟德飛機最初停泊九龍灣水面 粉嶺同沙田都有機場 深圳國際美術館地址 中國廣東省深圳市光明區