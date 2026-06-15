天津航空「尿袋」冒白煙籠罩機艙 往廣東航班安全降落

一架由天津市飛往廣東省揭陽市的天津航空班機，今日（6月15日）客艙內一個流動充電器（俗稱尿袋）冒出大量白煙，引致乘客大為緊張。事後幸無人傷亡，班機平安落地。
事件發生於上午天津航空GS7829航班，根據目擊乘客回憶，事發當時飛機已經收起桌子、準備降落潮汕機場，客艙後方突然傳出騷動，「最開始我沒有注意，後面聲音有點大，我一看煙已經比較濃了，沒有看到明火，但味道很重。」
事發後機組人員立即啟動緊急處置程序，順利於上午9時17分平安降落揭陽潮汕機場，機艙門一開，驚恐萬分的乘客甚至顧不得拿頭頂行李等隨身物品，全都第一時間離開飛機，直到危機解除後，才重新返回機艙拿取行李。
機組人員按程序妥善處置 無人受傷
天津航空隨後在官方微博證實，起因是一名旅客隨身攜帶的流動充電器突然冒煙，機組人員第一時間發現並立即按程序妥善處置，期間機上無人員受傷，機上設施設備無損傷，航班平安落地。
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A power bank started smoking mid-flight on Tianjin Airlines GS7829 (Tianjin→Jieyang). Crew responded immediately—no injuries, no damage, safe landing. pic.twitter.com/kBp8nYVcUw— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 15, 2026