天津航空「尿袋」冒白煙籠罩機艙 往廣東航班安全降落

一架由天津市飛往廣東省揭陽市的天津航空班機，今日（6月15日）客艙內一個流動充電器（俗稱尿袋）冒出大量白煙，引致乘客大為緊張。事後幸無人傷亡，班機平安落地。

事件發生於上午天津航空GS7829航班，根據目擊乘客回憶，事發當時飛機已經收起桌子、準備降落潮汕機場，客艙後方突然傳出騷動，「最開始我沒有注意，後面聲音有點大，我一看煙已經比較濃了，沒有看到明火，但味道很重。」

事發後機組人員立即啟動緊急處置程序，順利於上午9時17分平安降落揭陽潮汕機場，機艙門一開，驚恐萬分的乘客甚至顧不得拿頭頂行李等隨身物品，全都第一時間離開飛機，直到危機解除後，才重新返回機艙拿取行李。