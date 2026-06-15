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中國
出版：2026-Jun-15 17:26
更新：2026-Jun-15 17:26

天津航空「尿袋」冒白煙籠罩機艙 往廣東航班安全降落

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機艙內瀰漫大量煙霧。（圖／翻攝新浪微博）

機艙內瀰漫大量煙霧。（圖／翻攝新浪微博）

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一架由天津市飛往廣東省揭陽市的天津航空班機，今日（6月15日）客艙內一個流動充電器（俗稱尿袋）冒出大量白煙，引致乘客大為緊張。事後幸無人傷亡，班機平安落地。

事件發生於上午天津航空GS7829航班，根據目擊乘客回憶，事發當時飛機已經收起桌子、準備降落潮汕機場，客艙後方突然傳出騷動，「最開始我沒有注意，後面聲音有點大，我一看煙已經比較濃了，沒有看到明火，但味道很重。」

事發後機組人員立即啟動緊急處置程序，順利於上午9時17分平安降落揭陽潮汕機場，機艙門一開，驚恐萬分的乘客甚至顧不得拿頭頂行李等隨身物品，全都第一時間離開飛機，直到危機解除後，才重新返回機艙拿取行李。

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天津市飛往廣東省揭陽市的天津航空班機，一個「尿袋」冒出白煙籠罩機艙 準備降落潮汕機場之際，有乘客「尿袋」突然冒煙 機組人員第一時間發現並立即按程序妥善處置，期間機上無人員受傷

機組人員按程序妥善處置 無人受傷

天津航空隨後在官方微博證實，起因是一名旅客隨身攜帶的流動充電器突然冒煙，機組人員第一時間發現並立即按程序妥善處置，期間機上無人員受傷，機上設施設備無損傷，航班平安落地。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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