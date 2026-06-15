告「渝見小麵」惹內地網民不滿　遇見小麵創辦人宋奇公開致歉(有片)

遇見小麵日前起訴一家小店「渝見小麵」，引內地網民不滿。(資料圖片)

內地連鎖餐飲公司遇見小麵（2408）日前起訴一家小店「渝見小麵」，引內地網民不滿，之後遇見小麵方隨後緊急撤訴、創辦人宋奇公開致歉，並宣布無償贈予商標。

據內媒報道，「渝見小麵」的老闆毛女士，於6月3日收到法院傳票，因遇見小麵其告上法庭，以「侵害商標權糾紛」為由，稱「渝見小麵」與遇見小麵名字相近，開庭時間為6月17日。

報道提及，，毛女士與丈夫在2024年8月於河南南陽開辦了一家名為「渝見小麵」的小吃店。毛女士表示，店舖名中「渝」字，因為自己是重慶人，以及表達正宗重慶風味。