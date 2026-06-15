告「渝見小麵」惹內地網民不滿　遇見小麵創辦人宋奇公開致歉(有片)

內地連鎖餐飲公司遇見小麵（2408）日前起訴一家小店「渝見小麵」，引內地網民不滿，之後遇見小麵方隨後緊急撤訴、創辦人宋奇公開致歉，並宣布無償贈予商標。
據內媒報道，「渝見小麵」的老闆毛女士，於6月3日收到法院傳票，因遇見小麵其告上法庭，以「侵害商標權糾紛」為由，稱「渝見小麵」與遇見小麵名字相近，開庭時間為6月17日。
報道提及，，毛女士與丈夫在2024年8月於河南南陽開辦了一家名為「渝見小麵」的小吃店。毛女士表示，店舖名中「渝」字，因為自己是重慶人，以及表達正宗重慶風味。
毛女士透露，對方律師曾開出撤訴條件，條件為賠償人民幣7,000至8,000元。她哭訴「至少需要賣出1,000碗麵」才能滿足賠償款項。
不過內地網民不滿遇見小麵起訴「渝見小麵」，不少網民留言嘲諷遇見小麵，甚至有遇見小麵食客要求申請退出會員。在12日晚上，毛女士收到自稱是原告律師的訊息，告知遇見小麵已撤回起訴。
遇見小麵創辦人公開致歉
隨後於6月13日，遇見小麵在社交媒體發布《關於商標事件的說明》，正式確認已進行溝通並將撤銷訴訟，同時承諾將反思現行的商標維權流程。在兩日後，創辦人宋奇更進一步發表公開致歉信，並宣布無償贈予毛女士「渝見小麵」的商標，並強調「渝見小麵」可以不用改換招牌。