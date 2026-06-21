《給阿嬤的情書》南枝賣的「無米粿」是甚麼潮汕美食？

潮汕美食｜「無米粿」以韭菜為主要餡料 「無米粿」可能是《給阿嬤的情書》片中出現次數最多的食物。最起碼，它是唯一打出招牌、讓大家直觀知道名字的食物。看過電影的觀眾，會記得南枝經營的「謝記無米粿」，以及這種名稱有點莫名其妙的食物。 先明確說明，南枝賣「無米粿」的地點是泰國，惟「無米粿」不是泰國食品，而是她故鄉潮汕的一種很常見小吃。它以韭菜為主要餡料，又稱為「韭菜粿」。 在潮汕地區，乃至福建、台灣等地，人們把用米粉、麵粉、番薯粉等加工製成的食品，都稱為「粿」，例如紅桃粿、筍粿。對潮汕人來說，「粿」是生活的一部份。他們的先輩「過番」南洋（到東南亞謀生），把不同粿品帶到當地，「無米粿」是其中一種。

潮汕美食｜「無米粿」蒸熟煎香佐辣椒醬 傳說潮汕的一位婦人，眼看家中沒米，於是找來番薯粉來做粿皮，加入韭菜等餡料做成粿。它是掌心般大小的圓形，粿皮晶瑩剔透，口感軟糯，又特別能襯托韭菜餡料的香味，更重要是沒用到珍貴的大米，故很快傳開。這種粿因「無米」而生，就叫「無米粿」。 無米粿至今在潮汕地區仍非常流行，人們一般會把它蒸熟，然後油煎至金黃微脆，再佐以潮式辣椒醬食用，《給阿嬤的情書》裏便有此情節。 電影上映後，潮汕地區一些食店打出「南枝同款無米粿」的廣告，吸引遊客。為電影劇組提供「無米粿」，並教授南枝做粿手勢的，是揭陽榕城區一家有近30年歷史的老店，該店已成為遊客打卡熱點。

再有一個問題：在電影中南枝的父親兩、三次說「無米粿」能壯陽，這是真的嗎？

潮汕美食｜番薯粉融入潮汕飲食 剛才提到「無米粿」的主要餡料是韭菜，中醫認為韭菜能滋補強身，有壯陽之效，所以相關對白不是為了搞笑而胡謅亂道，確有一定根據。 那「無米粿」出現的年代，為甚麼潮汕「無米」，卻又不缺番薯粉？番薯在400多年前的明萬曆年間傳入中國，地少人多的潮汕是中國最早大量種的地區之一。它適應力強、產量高，在物質不豐裕的年代，常用於補充主糧不足；用番薯磨漿製成番薯粉，曾經是潮汕居民的備荒糧。 現在人們已不缺米麵了，而番薯和番薯粉早已融入潮汕人的飲食，大家到潮汕食肆會吃到番薯糜（粥）；潮汕「蠔烙」（蠔餅）傳統做法是用番薯粉做粉漿，而不是麵粉。