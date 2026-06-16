朱一龍長城打日本太鼓？　Lululemon致歉下架宣傳內容

運動品牌Lululemon上月在北京黃花城水長城舉辦大型瑜伽嘉年華活動，期間品牌大使、內地演員朱一龍參與擊鼓表演，品牌宣傳該環節為「擂響中華大鼓」，惟事後多名打擊樂從業者及網民指，現場使用的鼓具疑似為「日本太鼓」，事件在內地社交平台持續發酵，直至今日(6月16日)，Lululemon發布道歉聲明，及下架宣傳內容，表示由於在相關專業認知上的局限，未能在前期充分識別潛在爭議。

內媒報道，朱一龍5月30日以Lululemon品牌大使身份參與長城瑜伽活動，並與鼓團合作進行了擊鼓表演。影片傳出後，多位打擊樂專業人士指出，現場鼓具的形制（桶狀鼓身、紅色交叉繩索固定）及傾斜架設的演奏方式，均是日本「鬼太鼓」（長胴太鼓）的標誌性特徵，與傳統中國大鼓存在差異。有意見認為長城自帶強烈民族文化屬性，在極具中國代表性的場地辦活動，道具理應優先選用中式傳統大鼓，而非極易混淆、引發大眾民族情感不適的日式太鼓形制道具。

網傳內部活動流程表截圖指，活動環節原本直接標註為「太鼓」，但品牌方對外宣傳時卻改稱為「中華大鼓」。有律師指若文件屬實，Lululemon恐面臨極大法律風險，涉嫌違反《廣告法》中「引人誤解的商業宣傳或虛假宣傳」。 稱專業認知局限 未能識別潛在爭議 Lululemon發布道歉聲明，稱高度重視社會各界的反饋，並表示由於在相關專業認知上的局限，未能在前期充分識別潛在爭議，也已充分認識到在鼓樂表演的前期策劃與審核過程中，應更加審慎和周到，並向公眾及朱一龍致歉，同時下架所有相關宣傳。

朱一龍團隊於微博表示，活動中就使用的鼓具引發的討論，已第一時間敦促品牌方核實全流程，並對事情進行跟進，強調朱一龍始終致力於弘揚中華傳統文化，堅守文化表達的嚴謹與準確，做堅定的中國文化傳承者。未來團隊將以更嚴謹、更專業的態度對待每一項工作內容。