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中國
出版：2026-Jun-17 09:45
更新：2026-Jun-17 09:45

青海海西州6.3級地震釀至少1死4傷　民眾：床都是晃的

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根據部分內地網友發布在微博的影片顯示，地震造成當地地面出現裂痕。（圖／翻攝微博）

根據部分內地網友發布在微博的影片顯示，地震造成當地地面出現裂痕。（圖／翻攝微博）

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青海省海西州直轄區於16日下午5點06分發生黎克特制6.3級強震，造成至少1人死亡、4人受傷。由於震源深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，搖晃感受特別強烈。截至晚間6點40分，地震已造成1人死亡、4人受傷，其他人員傷亡和財產損失情況仍在進一步排查中。

平均海拔約4302米

根據《中國地震台網》正式測定，震央位於北緯37.80度、東經95.56度，震源深度10公里。震央10公里範圍內平均海拔約4,302米。主震發生後，在短短40分鐘內陸續發生7次餘震，其中最大的一次餘震達4.9級，震源深度同樣是10公里，造成當地民眾驚恐不已。

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根據部分內地網友發布在微博的影片顯示，地震造成當地地面出現裂開，超市商品散落一地，部分房屋發生倒塌。民眾紛紛上街避險，有遊客在震央附近遭遇地震後急忙蹲下自保。新疆、甘肅等鄰近省份也感受到明顯震感，其中格爾木地區民眾表示「床都是晃的」，蘭州、敦煌等城市也有民眾回報強烈搖晃。

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煤礦企業啟動應變措施

官方新華社報道，震央附近煤礦企業已啟動應變措施，相關作業人員全部撤離，避免發生二次災害。當地鹽湖開採企業表示，雖然地震感受強烈，但目前對生產經營尚無影響，將持續關注餘震情況。

據悉，地震發生後，國家地震局迅速啟動三級應急響應，青海省地震局派出現場工作隊趕赴震區協助救援。青海省抗震救災指揮部於晚間6點10分啟動省級地震災害二級應急響應。國務院抗震救災指揮部辦公室與應急管理部也已啟動國家地震災害四級應急響應，派遣工作組前往青海海西州指導處置工作。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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