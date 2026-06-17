青海海西州6.3級地震釀至少1死4傷　民眾：床都是晃的

根據部分內地網友發布在微博的影片顯示，地震造成當地地面出現裂痕。（圖／翻攝微博）

青海省海西州直轄區於16日下午5點06分發生黎克特制6.3級強震，造成至少1人死亡、4人受傷。由於震源深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，搖晃感受特別強烈。截至晚間6點40分，地震已造成1人死亡、4人受傷，其他人員傷亡和財產損失情況仍在進一步排查中。

平均海拔約4302米

根據《中國地震台網》正式測定，震央位於北緯37.80度、東經95.56度，震源深度10公里。震央10公里範圍內平均海拔約4,302米。主震發生後，在短短40分鐘內陸續發生7次餘震，其中最大的一次餘震達4.9級，震源深度同樣是10公里，造成當地民眾驚恐不已。