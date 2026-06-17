雨果獎得主郝景芳 自揭新書一半用AI寫作：讀者看不出來

內地科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日接受傳媒採訪時表示，其新作《銀河學院》後兩冊內容裏，人工智能寫作的比重已經佔到一半，並表示連出版社編輯和讀者也看不出哪些部分是AI代筆

隨着人工智能（AI）技術普及，人們愈來愈難分辨文字是由人類寫作抑或用AI生成。內地科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日接受傳媒採訪時表示，其新作《銀河學院》後兩冊內容裏，人工智能寫作的比重已經佔到一半，並表示連出版社編輯和讀者也看不出哪些部分是AI代筆。事件迅速引發爭議，有網民認為若使用AI輔助寫作，出版方應當向讀者標註。

《銀河學院》是郝景芳所著的少兒科幻作品，講述了幾個宇宙少年加入了銀河學院、延續地球文明、守護宇宙正義的故事。郝景芳在6月參加閱夜閱精彩草地讀書會，在談到創作科幻小說時表示，在其今年新出的小說《銀河學院》後兩冊內容，AI寫作的比重已經佔到一半了。而且出版社的編輯「還一個勁誇我今年寫得好」，說「這一段寫得真不錯，讓我鼻子一酸流眼淚。」，也有讀者還反饋說：「感覺《銀河學院》第二集更吸引孩子。」，表示讀者也看不出哪些部分是AI寫的，「所以我認為這件事主要看作者心態，你是否有一個開放的心態願意跟AI一起協作。就像我的AI現在可以在很大程度上幫助到我。」

郝景芳說，她搭建了一個寫作工作台。把這個系列前面寫的所有文稿、設定集都上傳進去，作為它的知識庫，然後把新故事裡的人物設定、故事線、世界觀補充存進去。提示詞也不是一段話，而是一個很長的提示文檔，告訴AI如何工作，有哪些規範。AI就能理解作者的意圖，找到合適的文風並按照設定規範去寫作。

網民指出版社應向讀者標註

郝景芳承認AI寫作的事件迅速在微博上引發爭議，有人反對用AI寫作：「你們實體出版居然公開接受AI成文？網文都不允許AI寫作。」、「作家放棄了自己的筆」、「AI寫出來的不好看，好看的文字都是千錘百鍊的。」有人指AI寫作是趨勢：「AI就是工具，在寫作當中佔據一定比重是早晚的事情。」不過亦有網民認為，關鍵在於使用AI寫作需要標註：「那你書的腰封推薦上得寫AI爆款才行啊。」