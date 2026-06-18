雨果獎作家自爆新書一半AI寫 「讀者看不出來」爆爭議

隨着人工智能(AI)普及，人們愈來愈難分辨文字是由人類寫作抑或用AI生成。內地科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日接受傳媒採訪時表示，其新作《銀河學院》後兩冊內容裡，AI寫作比重已佔一半，並稱連出版社編輯和讀者也看不出哪些部分是AI代筆。事件迅速引發爭議，有網民認為若使用AI輔助寫作，出版方應當向讀者標註。

《銀》是郝景芳所著的少兒科幻作品，講述幾個宇宙少年加入銀河學院、延續地球文明、守護宇宙正義的故事。郝景芳日前出席活動時談到《銀》後兩冊AI寫作比重已佔一半，而出版社編輯「還一個勁誇我今年寫得好」，說「這一段寫得真不錯，讓我鼻子一酸流眼淚」；並稱有讀者認為「《銀》第二集更吸引孩子」、讀者看不出哪些部分是AI寫的，「所以我認為這件事主要看作者心態，你是否有一個開放的心態願意跟AI一起協作」。