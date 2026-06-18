雨果獎作家自爆新書一半AI寫 「讀者看不出來」爆爭議

隨着人工智能(AI)普及，人們愈來愈難分辨文字是由人類寫作抑或用AI生成。內地科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日接受傳媒採訪時表示，其新作《銀河學院》後兩冊內容裡，AI寫作比重已佔一半，並稱連出版社編輯和讀者也看不出哪些部分是AI代筆。事件迅速引發爭議，有網民認為若使用AI輔助寫作，出版方應當向讀者標註。
《銀》是郝景芳所著的少兒科幻作品，講述幾個宇宙少年加入銀河學院、延續地球文明、守護宇宙正義的故事。郝景芳日前出席活動時談到《銀》後兩冊AI寫作比重已佔一半，而出版社編輯「還一個勁誇我今年寫得好」，說「這一段寫得真不錯，讓我鼻子一酸流眼淚」；並稱有讀者認為「《銀》第二集更吸引孩子」、讀者看不出哪些部分是AI寫的，「所以我認為這件事主要看作者心態，你是否有一個開放的心態願意跟AI一起協作」。
郝景芳說，她搭建了一個寫作工作台，把這系列前面寫的所有文稿、設定集都上傳進去，作為它的知識庫，然後把新故事裡的人物設定、故事線、世界觀補充存進去。提示詞也不是一段話，而是一個很長的提示文檔，告訴AI如何工作，有哪些規範。AI就能理解作者的意圖，找到合適的文風並按照設定規範去寫作。
網民︰出版社應向讀者標註
郝景芳承認AI寫作的事件迅速在微博上引發爭議，有人強烈反對：「實體出版居然公開接受AI成文？網文都不允許AI寫作」、「作家放棄了自己的筆」、「AI寫出來的不好看，好看的文字都是千錘百煉的」；也有人指AI寫作是趨勢，「AI就是工具，在寫作當中佔據一定比重是早晚的事情」；亦有網民認為，關鍵在於使用AI寫作需要標註：「那你書的腰封推薦上得寫AI爆款才行啊」。「雨果獎」是科幻和奇幻小說的最高獎項，自1955年起開始頒發，被譽為「科幻界諾貝爾文學獎」。