福田口岸︱網紅水療店女客踩釘流血 商家要刪負評才賠300蚊

位於深圳福田口岸附近的網紅水療店「湯崎·湯泉生活」，一名女顧客在汗蒸房內踩中鐵釘導至腳底受傷流血。惟商戶要求傷者先於網購平台刪除負評和撤銷投訴，才願意賠償300元（人民幣，下同）現金券。雙方僵持不下，直至內媒介入店方才賠償。(網上圖片)

內媒《南方都市報》報道，陳女士與朋友5月22日在網上購買了湯崎·湯泉生活（福田口岸）門店價值582元的消費套票。次日她到店消費，按規定赤腳進入店內的鹽蒸房，陳女士停留約10分鐘準備穿鞋離開時，左腳踩中墊子上的一口鐵釘，當場被扎傷。

內媒介入後即賠償

陳女士即時將釘子從腳底拔出，職員迅速取碘酒為她消毒。陳女士前往中山大學附屬醫院檢查，並注射了破傷風疫苗。事後，陳女士向店方協商，要求賠償醫藥、交通、誤工等費用，店方稱可報銷醫藥費及補償300元現金券，惟態度強硬要求陳女士要先刪去差評和撤去投訴，才會付款。陳女士不滿店方要她先滿足要求，才承擔賠償責任，雙方談判一直陷入僵局。最後在內地媒體介入後，店方在1小時內給了陳女士賠付276元醫藥及交通費，另將300元現金券折現補償。