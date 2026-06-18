河南動物園年薪10萬扮黑熊 「嚴禁說人話」每天做6小時

河南省漯河野生動物園近日發布一則廣告，招聘「黑熊扮演者」，年薪達10萬元人民幣（下同），需穿上黑熊服裝與遊客互動，工作期間「嚴禁說人話」，只需「嗷嗷叫」即可(網上圖片)

河南省漯河野生動物園近日發布一則廣告，招聘「黑熊扮演者」，年薪達10萬元人民幣（下同），需穿上黑熊服裝與遊客互動，工作期間「嚴禁說人話」，只需「嗷嗷叫」即可，吸引內地網民注意，被戲稱為「社恐筍工」。動物園職員表示，該職位吸引了近百人爭相報名，目前已經火速招滿。

近百人爭相報名 網民讚「社恐筍工」

招聘海報顯示，這份工作要求應徵者身穿黑熊服裝，在景區內「亂竄」，並大膽與遊客進行「互動」，例如跳魔性舞蹈、擺爛發呆或原地蹦跳，強調「行為越抽象越受歡迎」。應徵條件極為簡單，不限性別、18歲以上、身體健康即可，而性格「敢放飛、敢搞怪、不社怯、接受投餵且不挑食」者將獲得優先考慮。

不過，該職位有一條「嚴格禁令」，返工期間「全程嚴禁說人話」。除了遊客求助或突發緊急情況外，與遊客的日常交流必須完全依靠肢體語言及模擬黑熊的「嗷嗷叫」。