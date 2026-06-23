青島旅行景點｜八大關寧武關路初夏必到 花石樓太平灣景一望無際

説起青島，除了青島啤酒大家還能想到甚麽？被譽為「萬國建築博物館」的八大關，四季皆美，又以初夏最為動人。紅瓦屋頂在婆娑樹影下若隱若現，每條路都種着不同的花木，沿着街巷一路先前走，或許還能邂逅一片蔚藍海岸。八大關究竟有甚麽好看、好玩的？快收下這份攻略吧。 文章出處： 「當代中國」網站 青島百年風華 八大關的前世今生 青島八大關始建於20世紀20年代末，至30年代基本成型，因最初8條以中國古代關隘命名的道路而得名，如今已擴展至10條，卻仍沿用「八大關」的俗稱。

八大關南臨太平灣、北依太平山，匯集了20多個國家近400座風格各異的別墅，被譽為「萬國建築博物館」，2001年被列為全國重點文物保護單位，是青島重要的歷史文化地標之一，百年來，這裏沉澱着這座濱海城市的獨特風情。 八大關寧武關路 花季最美林蔭長廊 寧武關路是八大關其中一條主要道路，南起山海關路，全長668米，北至香港西路，從規劃之初就定位為園林林蔭道，在道路兩側栽種大量花木，形成獨特的街巷風景。

每到初夏，寧武關路便是八大關最適合散步的街道。春夏時分，道路兩旁海棠花陸續盛開，粉色、紫色與白色的花朵掛滿枝椏，搭配兩側高大的喬木樹木，形成天然的樹木拱廊。陽光穿過樹葉縫隙灑落，路面布滿斑駁的光影，當微風輕輕拂過時，還會夾雜着淡淡的花香。 而到了秋季，寧武關路便會換上新裝。放眼望去，整條寬敞的街道兩旁，落滿了簌簌而下的梧桐葉，與八大關的嘉峪關路、居庸關路、山海關路一同也被列為「落葉景觀大道」，別有一番風味。

花石樓融合多種西洋建築風格，樓頂設有觀海平台，站在平台上可以欣賞一望無際的太平灣海景。初夏時節，周邊綠樹茂密，別墅搭配碧海藍天，拍出來的照片復古又好看，也能直觀感受青島洋房的獨特魅力。

和花石樓相對的第二海水浴場，是八大關核心的濱海遊玩區域。浴場建於1934年，最初名叫山海關路海水浴場，當時只開放給外國僑民使用，普通市民則無法進入。 後來八大關開發完善後，浴場正式對大眾開放，這裏沙質細膩、海岸坡度平緩，遊玩安全性高，很快就成為青島人最愛的濱海浴場。至今岸邊還保留着部分德租時期修築的堤壩與防浪牆，古今並存，頗具特色。 藏在林間的北歐洋房 八大關公主樓童話感十足 最後一站，我們可以從第二海水浴場慢慢往八大關東部深處漫步，遠離海岸的喧鬧，來到坐落於居庸關路的公主樓。