青島旅行景點｜八大關寧武關路初夏必到 花石樓太平灣景一望無際

説起青島，除了青島啤酒大家還能想到甚麽？被譽為「萬國建築博物館」的八大關，四季皆美，又以初夏最為動人。紅瓦屋頂在婆娑樹影下若隱若現，每條路都種着不同的花木，沿着街巷一路先前走，或許還能邂逅一片蔚藍海岸。八大關究竟有甚麽好看、好玩的？快收下這份攻略吧。
文章出處：「當代中國」網站
青島百年風華 八大關的前世今生
青島八大關始建於20世紀20年代末，至30年代基本成型，因最初8條以中國古代關隘命名的道路而得名，如今已擴展至10條，卻仍沿用「八大關」的俗稱。
八大關南臨太平灣、北依太平山，匯集了20多個國家近400座風格各異的別墅，被譽為「萬國建築博物館」，2001年被列為全國重點文物保護單位，是青島重要的歷史文化地標之一，百年來，這裏沉澱着這座濱海城市的獨特風情。
八大關寧武關路 花季最美林蔭長廊
寧武關路是八大關其中一條主要道路，南起山海關路，全長668米，北至香港西路，從規劃之初就定位為園林林蔭道，在道路兩側栽種大量花木，形成獨特的街巷風景。
每到初夏，寧武關路便是八大關最適合散步的街道。春夏時分，道路兩旁海棠花陸續盛開，粉色、紫色與白色的花朵掛滿枝椏，搭配兩側高大的喬木樹木，形成天然的樹木拱廊。陽光穿過樹葉縫隙灑落，路面布滿斑駁的光影，當微風輕輕拂過時，還會夾雜着淡淡的花香。
而到了秋季，寧武關路便會換上新裝。放眼望去，整條寬敞的街道兩旁，落滿了簌簌而下的梧桐葉，與八大關的嘉峪關路、居庸關路、山海關路一同也被列為「落葉景觀大道」，別有一番風味。
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花石樓與第二海水浴場 八大關最美海岸線
逛完林蔭花道，繼續往南走就能抵達八大關的海岸區域，這裏最具代表性的就是花石樓與第二海水浴場，兩處景點隔路相望，一處是歷史老別墅，一處是濱海沙灘，完整展現了八大關的海岸風光與百年建築歷史。
花石樓位於黃海路18號，緊鄰第二海水浴場，也是八大關距離大海最近的別墅建築。它修建於1930年，由白俄羅斯建築師設計，原本是俄羅斯貴族的私人別墅，因為外牆使用花崗岩與鵝卵石砌築，所以被稱為花石樓。
花石樓融合多種西洋建築風格，樓頂設有觀海平台，站在平台上可以欣賞一望無際的太平灣海景。初夏時節，周邊綠樹茂密，別墅搭配碧海藍天，拍出來的照片復古又好看，也能直觀感受青島洋房的獨特魅力。
和花石樓相對的第二海水浴場，是八大關核心的濱海遊玩區域。浴場建於1934年，最初名叫山海關路海水浴場，當時只開放給外國僑民使用，普通市民則無法進入。
後來八大關開發完善後，浴場正式對大眾開放，這裏沙質細膩、海岸坡度平緩，遊玩安全性高，很快就成為青島人最愛的濱海浴場。至今岸邊還保留着部分德租時期修築的堤壩與防浪牆，古今並存，頗具特色。
藏在林間的北歐洋房 八大關公主樓童話感十足
最後一站，我們可以從第二海水浴場慢慢往八大關東部深處漫步，遠離海岸的喧鬧，來到坐落於居庸關路的公主樓。
公主樓建於1941年，由丹麥設計師親手打造，也是八大關內唯一一座北歐鄉村風格的受保護建築。關於這座建築，一直流傳着一個浪漫的傳說：相傳，當年丹麥王子特意修建此樓，用於迎接丹麥公主前來青島避暑度假，公主樓也因此得名。
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不過經考證，公主樓實際歸屬丹麥領事館，從來沒有公主在此居住過。雖然只是傳説，但這個美麗的誤會仍流傳至今，讓這座洋房增添了一抹童話色彩。
公主樓整體小巧精緻，外牆採用經典的藍白配色，搭配尖頂屋頂、老虎窗與木質陽台，原汁原味還原了北歐鄉間小屋的模樣。
若是身穿淺色衣服來這裏拍照，搭配北歐風田園建築，輕輕鬆鬆就能拍出清新風格的照片，也讓人看見八大關不同於滄桑古堡、濱海長廊，溫柔夢幻的一面。
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