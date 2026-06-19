老高與小茉於新加坡被「野生捕獲」粉碎離婚傳聞

擁有673萬粉絲訂閱的YouTuber「老高與小茉」先前遭傳婚變與疑遭稅務機關調查，被重罰4.15億元人民幣，即使老高稱相關傳聞「均屬惡意捏造」，但久未現身令傳聞一直流傳。近日有網友在新加坡巧遇老高，分享了合照是由小茉「揸機」，透露他們的感情依舊很好。

一名網友6月18日在Threads分享在新加坡牛車水品嚐榴槤時，發現老高與小茉也坐在旁用餐，直呼「在新加坡巧遇老高啦！驚喜到不行，吃榴槤吃到一半好興奮，好開心（指老高）很親民。」老高也接受該網友的合照要求，由小茉「揸機」替三人拍照。