老高與小茉於新加坡被「野生捕獲」粉碎離婚傳聞

擁有673萬粉絲訂閱的YouTuber「老高與小茉」先前遭傳婚變與疑遭稅務機關調查，被重罰4.15億元人民幣，即使老高稱相關傳聞「均屬惡意捏造」，但久未現身令傳聞一直流傳。近日有網友在新加坡巧遇老高，分享了合照是由小茉「揸機」，透露他們的感情依舊很好。
一名網友6月18日在Threads分享在新加坡牛車水品嚐榴槤時，發現老高與小茉也坐在旁用餐，直呼「在新加坡巧遇老高啦！驚喜到不行，吃榴槤吃到一半好興奮，好開心（指老高）很親民。」老高也接受該網友的合照要求，由小茉「揸機」替三人拍照。
小茉「揸機」無出鏡
該網友也誇讚小茉「真的跟影片裡一樣漂亮。」表示當天看老高與小茉的互動並無異狀，看到老高跟小茉感情依舊很好，還可以合照，真的很開心。
對於是否詢問老高近期的風波？該網友回覆：「拜託！我看到本人開心都來不及了，哪有時間問這個，而且我也不好意思問。」強調自己僅是去新加坡旅行的普通人，認為純粹因為運氣好才得以與2人相遇。
貼文曝光短短不到1天，瀏覽數就將近130萬，掀起熱烈討論：「看到老高人還在，真開心！」、「第一次看到有人發野生老高」、「五官跟耳朵甚至法令紋一個一個拆開看是同一個人沒錯，但氣色不一樣了」、「老實說你很厲害，因為如果他在我旁邊我應該認不出來」、「老高耳垂滿好認的，看來是真的」、「希望他真的沒事」。
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