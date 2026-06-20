以巴衝突｜以擬控制加沙70%領土　中方表示嚴重關切

聯合國安理會18日召開以巴問題緊急會議，駐聯合國大使傅聰公開點名以色列，持續擴大軍事佔領與控制範圍，甚至揚言掌控加沙約70%領土，中方對此表達「嚴重關切」，並敦促以色列全面遵守停火協議。 「希望這一積極勢頭得以保持」 官方《央視新聞》報道，傅聰指出，近期中東局勢緩和降溫：「希望這一積極勢頭得以保持，並為解決包括加沙在內的地區其他熱點問題創造有利條件。」他表示，當前加沙地帶每天都有無辜平民失去生命：「以色列還在持續擴大軍事佔領，擴張黃線區域，甚至揚言要控制加沙70%的領土，中方對此表示嚴重關切。」

傅聰指出，中方呼籲有關各方、尤其是以色列，全面遵守停火協議，停止任何違反停火的冒險行為。同時中方敦促以色列履行國際人道法義務，保障急需物資進入加沙。