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中國
出版：2026-Jun-20 11:45
更新：2026-Jun-20 11:45

以巴衝突｜以擬控制加沙70%領土　中方表示嚴重關切

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駐聯合國大使傅聰。（圖／路透社）

駐聯合國大使傅聰。（圖／路透社）

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聯合國安理會18日召開以巴問題緊急會議，駐聯合國大使傅聰公開點名以色列，持續擴大軍事佔領與控制範圍，甚至揚言掌控加沙約70%領土，中方對此表達「嚴重關切」，並敦促以色列全面遵守停火協議。

「希望這一積極勢頭得以保持」

官方《央視新聞》報道，傅聰指出，近期中東局勢緩和降溫：「希望這一積極勢頭得以保持，並為解決包括加沙在內的地區其他熱點問題創造有利條件。」他表示，當前加沙地帶每天都有無辜平民失去生命：「以色列還在持續擴大軍事佔領，擴張黃線區域，甚至揚言要控制加沙70%的領土，中方對此表示嚴重關切。」

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傅聰指出，中方呼籲有關各方、尤其是以色列，全面遵守停火協議，停止任何違反停火的冒險行為。同時中方敦促以色列履行國際人道法義務，保障急需物資進入加沙。

5月28日，加沙市（Gaza City），巴勒斯坦人查看以色列空襲現場的損毀。（圖／路透社） 在加沙，巴人燒車胎抗議特朗普的決定。(美聯社） 以巴衝突31人傷 以軍指加沙地帶發射2枚火箭 群眾聚集在納賽爾醫院（Nasser hospital）外，目送卡拉達亞（ Abed El Hameed Qaradaya） 的遺體被送上救護車，準備前往墓地舉行葬禮。他加入組織18年，任職加沙的物理治療活動經理，與同事哈耶克（Omar Hayek）同在候車上班時遭以軍襲擊身亡。 在加沙內特扎里姆（ Netzarim ）一個加沙人道基金會物資分發點，一名男士冒生命危險在混亂中捧着物資離開。這些分發點坐落由以軍全面控制的地區，並由美國私人武裝承辦商提供所謂的「保護」，已淪為致命陷阱。 世界衛生組織表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯都已經同意9月1日起在加沙分3區各停火3日，以便為當地約64萬兒童注射小兒麻痺症疫苗。(網上圖片) 以方將實施組織註冊新規章，無國界醫生或失去進入加沙的許可(無國界醫生提供圖片)

實質控制加沙64%區域

傅聰表示，願同國際社會一道，推動加沙全面持久停火，結束人道災難，早日實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前曾表示，他已指示以色列軍方擴大控制加沙走廊，初步目標是控制這塊巴勒斯坦領土的70%。據估計，以色列目前實質控制加沙64%的區域，導致當地居民空間被壓縮到沿海一小塊土地上。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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