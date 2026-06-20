河南鄭州汽車用品市場大火2死2傷　全棟建築物陷火海

河南省鄭州市金水區宏達國際車業廣場昨晚發生嚴重火警，造成2人死亡、2人輕傷。當地官方20日凌晨通報指出，火勢已於凌晨撲滅，救援工作結束，公安機關已對商場實際控制人採取強制措施，事故原因仍在進一步調查中。
現場存放大量易燃物
綜合內媒報道，火災發生於19日晚間9時左右，地點位於鄭州市金水區的宏達國際車業廣場。該市場為當地知名汽車用品專業批發中心，主要經營汽車配件、汽車裝飾用品及相關零組件，已營運超過10年。
附近商家表示，火勢最初從市場第三區竄出，火焰迅速蔓延，由於現場存放大量橡膠製品、汽車飾品及配件等易燃物，濃煙與火光相當驚人。消防人員獲報後立即趕赴現場灌救，雖成功阻止火勢向第一區及第二區擴散，但第三區整棟建築幾乎全面燃燒，五層樓範圍均受到波及。
有商戶指出，市場平日營業時間約從上午9時至晚間7、8時，大部分業者在火災發生前已下班離開，因此傷亡人數未進一步擴大。直到20日凌晨0時30分左右，現場仍可見零星火點，消防持續進行殘火處理與搜救作業。
三樓西側商鋪起火
據了解，起火建築為混凝土框架結構，主體共4層，每層建築面積約4,000平方米，樓頂另有少量臨時加蓋設施。官方初步調查顯示，起火點位於三樓西側商鋪，燃燒物包括橡膠材料、汽車裝飾用品及各類汽車配件。
截至20日凌晨1時，官方確認事故造成2人死亡、2人受輕傷，所有明火已被撲滅，搜救工作同步結束。金水區相關部門表示，目前公安機關已依法對宏達國際車業廣場實際控制人採取強制措施，後續將針對市場消防管理、安全責任及火災成因展開全面調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章