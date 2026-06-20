河南鄭州汽車用品市場大火2死2傷　全棟建築物陷火海

河南省鄭州市金水區宏達國際車業廣場昨晚發生嚴重火警，造成2人死亡、2人輕傷。當地官方20日凌晨通報指出，火勢已於凌晨撲滅，救援工作結束，公安機關已對商場實際控制人採取強制措施，事故原因仍在進一步調查中。

現場存放大量易燃物

綜合內媒報道，火災發生於19日晚間9時左右，地點位於鄭州市金水區的宏達國際車業廣場。該市場為當地知名汽車用品專業批發中心，主要經營汽車配件、汽車裝飾用品及相關零組件，已營運超過10年。

附近商家表示，火勢最初從市場第三區竄出，火焰迅速蔓延，由於現場存放大量橡膠製品、汽車飾品及配件等易燃物，濃煙與火光相當驚人。消防人員獲報後立即趕赴現場灌救，雖成功阻止火勢向第一區及第二區擴散，但第三區整棟建築幾乎全面燃燒，五層樓範圍均受到波及。