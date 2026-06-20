四川滑翔傘誤掛天秤吊臂　苦主懸10層樓高空3小時（有片）

四川省南充市順慶區19日晚間發生一宗驚險高空受困事件。一名滑翔傘愛好者在飛行過程中，疑因操作或氣流影響，滑翔傘不慎勾掛在一處高達30多米的塔吊（天秤）吊臂上，導致整個人懸掛半空動彈不得。歷經約3小時後，消防人員終於將受困男子平安救下。

下方是一座鐵路橋樑

根據內媒報道，事發地點位於四川省南充市順慶區青山湖航空飛行營地附近。多名目擊民眾表示，當天下午6時許便看見一名滑翔傘玩家被困在高空，滑翔傘纏掛於塔吊吊臂上，人則懸吊在半空中，場面相當驚險。