四川滑翔傘誤掛天秤吊臂　苦主懸10層樓高空3小時（有片）

四川省南充市順慶區19日晚間發生一宗驚險高空受困事件。一名滑翔傘愛好者在飛行過程中，疑因操作或氣流影響，滑翔傘不慎勾掛在一處高達30多米的塔吊（天秤）吊臂上，導致整個人懸掛半空動彈不得。歷經約3小時後，消防人員終於將受困男子平安救下。
下方是一座鐵路橋樑
根據內媒報道，事發地點位於四川省南充市順慶區青山湖航空飛行營地附近。多名目擊民眾表示，當天下午6時許便看見一名滑翔傘玩家被困在高空，滑翔傘纏掛於塔吊吊臂上，人則懸吊在半空中，場面相當驚險。
現場民眾指出，該座塔吊高度約相當於10層樓，超過30米高，下方則是一座鐵路橋樑。由於受困者無法自行脫困，只能持續懸掛在高空等待救援，引起不少路過民眾圍觀，也有人將畫面拍攝後上傳網絡。
調派72米登高平台消防車
南充市順慶區消防救援大隊表示，當日晚間6時32分接獲報案，得知有人受困塔吊高空後，立即派遣救援人員趕赴現場。由於塔吊位置高、作業空間有限，加上受困者懸掛高度超過30米，增加救援難度，消防單位隨即調派一輛72米登高平台消防車支援。
經過現場勘查與救援部署後，消防人員利用高空平台逐步接近受困者，最終於晚間9時許順利將其救下。救援行動歷時約3個小時，受困男子身體狀況良好，未有明顯外傷，也未送醫治療。
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