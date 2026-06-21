婚宴敬酒後賓客回家猝死 新人被死者家屬索償38萬（示意圖）

敬酒等於勸酒？新疆一名46歲男子參加婚宴飲酒後回家，不久即因身體不適送院最終不治。其家屬認為新人宴間兩度向其敬酒，已構成勸酒意圖，因此向新人索償38萬餘元人民幣。 據新疆生產建設兵團第二師中級人民法院近日公布的二審判決書，事件發生於2024年1月10日。當天中午，王姓新郎與丁姓新娘在飯店舉辦婚宴，邀請趙姓男子等親友出席。 判決指出，新人曾兩度前往趙男所在包廂敬酒。第一次敬酒時，包廂內賓客共同舉杯，趙男飲用了白酒；第二次敬酒時，趙男則未再飲酒。法院調查發現，現場並無其他人向趙男強行勸酒或灌酒。

當天下午5時許，婚宴結束後，新人安排人員將趙男及其兒子送返家。約兩個多小時後，趙男兒子發現父親突然出現抽搐症狀，隨即報警並叫救護車協助。趙男被送往醫院搶救後，仍於當晚7時57分被宣告不治。 死者家屬認為，新人因感謝趙男協助撮合兩人結婚，兩次敬酒實際上是針對趙男表達謝意，雖然形式上是向整桌賓客敬酒，但本質上屬於定向敬酒，已構成勸酒行為，因此應對死亡結果負起賠償責任。 未強迫或單獨勸酒 法院判家屬敗訴 然而，一審法院認為，新人敬酒對象為整個包廂賓客，而非趙男個人，且未出現強迫飲酒、頻繁勸酒等情形。此外，當時在場人士均未察覺趙男有身體異狀，新人事後還安排專人送其返家，並由其兒子陪同照看，已盡到合理的安全注意義務。