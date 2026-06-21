台灣中信啦啦隊成員汶汶遭狂熱粉絲割頸　曾頻繁私訊示愛遭全面封鎖

台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶，昨日參與私人攝影活動期間，突然遭一名52歲男狂熱粉絲持刀襲擊頸部，她隨後被送往台北馬偕醫院治療，幸沒有生命危險。涉案男粉絲事後落網，據悉他早於2023年前已追蹤汶汶，及後因頻繁滋擾而遭經紀公司封鎖，因而有預謀犯案。他今日被帶離警署轉送地方法院檢察署時，更向在場人士高呼「汶汶逼我的」。
帶離警署時高呼「汶汶逼我這樣做的」
事發於昨日下午，汶汶出席一場私人攝影棚拍攝活動時，事前已報名參加的52歲無業許姓男粉絲，在輪到自己拍攝時突取出預先藏好、長約9厘米的水果刀揮砍汶汶的頸部，她當場血流如注。在場工作人員見狀立即上前制服粉絲並報警，救援人員到場後，發現汶汶頸部有一個6厘米乘4厘米的傷口，隨即送往台北馬偕醫院治療，而兩名攝影師制服粉絲時亦遭割傷，同樣送院治理。
粉絲在事件糾纏期間同告受傷，獲送院治理，之後轉到台北市警局大同分局寧夏派出所接受調查。他今日由警方押戒轉到地方法院檢察署複訊，在步出警署時突然情緒失控並高呼「三個社團主辦、汶汶逼我這樣做的！」又強調對方要為此負責。
狂熱程度廣為球迷所知
據了解，熱愛追星的許姓粉絲無業，早在2023年前已開始追蹤汶汶，之後有購入各種周邊商品、寫真集和出席多場應援活動，其狂熱程度使其他球迷稱呼他為「汶汶阿北」。可是，他後來不斷在社交平台標注汶汶帳戶，甚至頻繁私訊對方示愛、傳送每日三餐照片等，經汶汶向經紀公司反映後遭到全面封鎖，禁止他進入社群和現場活動。據悉，粉絲對此深感不甘，疑由愛生恨萌生報復念頭，並原定前日作案，惟因汶汶行程有變，延至昨日活動才落手。
中信兄弟球團與經紀公司在案發當日發表聲明，為保障啦啦隊成員安全，即日起禁止旗下女孩私自參與私人活動，並會加強主場活動保安配置，又強烈譴責任何形式的暴力行為，強調無論基於甚麼原因，都不應以失控、威脅或傷害他人的方式表達情緒，更不該將支持與喜愛轉化為對他人人身安全的侵犯。現年28歲的汶汶本名為王敬汶，洋名Jessie，2023年9月加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成為練習生，翌年轉為正式成員；同隊其他成員包括來自香港的冼迪琦。